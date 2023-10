Al cimitero di Seveso una settimana di sperimentazione con la Golf Cart per il trasporto delle persone con difficoltà motorie

Un servizio in più per i tanti utenti del cimitero di Seveso, rivolto in particolar modo a coloro che hanno difficoltà motorie e non sempre possono raggiungere il luogo in cui riposano i loro cari.

Al cimitero di Seveso una settimana di sperimentazione con la Golf Cart

Nella settimana in cui l'afflusso di persone aumenta per via delle celebrazioni in ricordo dei defunti, il Comune di Seveso mette a disposizione gratuitamente una Golf Cart per il trasporto automatizzato di persone all'interno del cimitero. Sarà utilizzabile, previa prenotazione, dal 28 Ottobre al 4 Novembre per quello che è da considerarsi un periodo iniziale di sperimentazione che verrà implementato successivamente in base alle richieste e alle esigenze della cittadinanza.

Le prenotazioni per la Golf Cart dovranno pervenire con almeno 24 ore di preavviso ai seguenti contatti: Berlor General Contractor 0832.601986 info@berlor.it. Numero verde 800.433.001

I servizi di prenotazione sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00.

A disposizione una carrozzina e un deambulatore

Sempre presso il cimitero sono già a disposizione (e lo saranno anche dopo il 4 Novembre) per le persone con difficoltà motorie una sedia a rotelle e un deambulatore. Si può fare richiesta sul posto direttamente al custode. Per favorire il passaggio dei visitatori, nelle ultime settimane si è provveduto a una manutenzione straordinaria e una pulizia accurata dei viali cimiteriali. Sono stati inoltre rinnovati gli arredi cimiteriali con il posizionamento di porta annaffiatoi e rastrelliere.

"Stiamo lavorando affinché diventi un servizio fisso"