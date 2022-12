Al Distretto del commercio delle Groane e del Fiume Seveso il finanziamento di Regione Lombardia

Il progetto con cui il Distretto del commercio delle Groane e del Fiume Seveso ha partecipato al bando di Regione Lombardia è stato ammesso al finanziamento regionale per un importo di 162 mila euro. Il progetto ha un valore complessivo di 345 mila euro, che saranno quindi in parte finanziati con le risorse acquisite grazie all’esito positivo della partecipazione al bando regionale.

Al Distretto del commercio il finanziamento di Regione Lombardia

Gli Uffici comunali hanno lavorato tutta l’estate per tagliare il traguardo per tempo, con una proposta che potesse cogliere il duplice obiettivo di ottenere le risorse previste dal bando e di rilanciare il commercio locale. L’impegno del Comune di Cesano Maderno, capofila del Distretto, insieme ai Comuni di Seveso

e di Barlassina, in collaborazione con Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza è stato premiato: il progetto “Ri-Acquistiamo nei nostri negozi” rientra nell’elenco di quelli a cui la Regione destinerà le risorse del bando “Sviluppo dei Distretti del commercio 2022- 2024”. La notizia è di pochi giorni fa e, oltre a destare soddisfazione ed entusiasmo nei tre Comuni coinvolti e nelle associazioni del commercio e dell’artigianato, dà il via alla concretizzazione degli interventi descritti nel bando mirati in particolare alla rivitalizzazione dei negozi di vicinato e alla crescita della competitività e attrattività del sistema produttivo locale.

Azioni per affrontare il problema dei locali sfitti

L’analisi di contesto della situazione economica locale ha portato alla luce il problema della diminuzione degli esercizi di vicinato e il fenomeno della desertificazione commerciale. L’aumento dei locali sfitti è un campanello d’allarme non solo economico, in quanto si tratta di esercizi

commerciali che hanno cessato l’attività, ma anche sociale e urbano. Il progetto del Distretto va dritto al cuore del problema e mette in campo strategie di rilancio del commercio anche attraverso interventi di riqualificazione urbana e di rafforzamento dell’identità dei luoghi con modalità condivise con le associazioni che rappresentano le realtà commerciali e artigiane.

Queste le linee di intervento:

1. MISURE DI AGEVOLAZIONE PER LE IMPRESE, per un importo di 150 mila euro di cui 75 mila saranno imputati al bando della Regione: pubblicazione di un bando a sostegno delle imprese per favorire l’avvio di nuove attività nei locali sfitti dei centri storici e supportare gli imprenditori nel sostenere le spese di ristrutturazione e ammodernamento dei locali. Il Comune di Cesano Maderno investirà nel bando per le imprese risorse

regionali per euro 42.501,08, il Comune di Seveso per euro 24.978,51 e il Comune di Barlassina per euro 7.520,41. Sarà riconosciuta una premialità aggiuntiva per le iniziative imprenditoriali giovanili e femminili; procedimenti agevolati per favorire l’apertura di temporary shop o l’utilizzo temporaneo degli spazi sfitti da parte di artigiani e commercianti; progetti di layout degli spazi sfitti al fine di renderli più attrattivi identificando vetrofanie uniformi per tutto il

Distretto che riportino immagini evocative, storiche, culturali.

2. Predisposizione e gestione di SERVIZI PER LE IMPRESE, GLI UTENTI E I VISITATORI, interamente sostenuti con risorse proprie dei Comuni partner: apertura di uno “Sportello Impresa” per il Distretto che eroghi servizi come il disbrigo di pratiche commerciali, la messa a conoscenza di bandi e finanziamenti e il supporto per la presentazione delle domande; apertura di un Infopoint turistico a Palazzo Arese Borromeo che si occuperà di servire l’utenza con informazioni e accoglienza con riferimento all’intero territorio del Distretto; programma di transizione digitale - ecommerce: si porranno a disposizione degli esercizi di vicinato e dell’artigianato di via competenze e professionalità per favorire la vendita e la promozione anche online; programma di formazione per le imprese: incontri formativi con il supporto di Confcommercio.

3. ATTIVITÀ PER LA GOVERNANCE DEL DISTRETTO, per un importo di 25 mila euro, di cui 12.500 saranno imputati al bando regionale: individuazione di un Manager del Distretto con funzioni di coordinazione e sviluppo delle attività progettuali e cura dei rapporti con i componenti del partenariato e delle relazioni esterne.

4. ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E PROMOZIONE DEL DISTRETTO per un importo complessivo di 5 mila euro, di cui 2.500 saranno imputati al bando: iniziative ed eventi dei Comuni del Distretto durante il periodo estivo; Ville Aperte in Brianza; Mercato Europeo a Cesano Maderno; Settimana Ornitologica - Mostra Nazionale Canina – Sagra Valtellinese a Seveso; cartellone di iniziative ed eventi natalizi dei tre Comuni; Fiera di Calendimaggio a

Seveso.

5. RIGENERAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI COMMERCIALI: DECORO E ARREDO URBANO, AREE VERDI, ILLUMINAZIONE, PAVIMENTAZIONE STRADALE per un importo di 165 mila euro di cui 75 mila saranno imputati al bando regionale.

Per il Comune di Cesano Maderno le azioni previste riguardano l’illuminazione di luoghi storici come Palazzo Arese Borromeo, la Torre Civica e Piazza Esedra, realizzata con luci a Led di ultima generazione, in grado di esaltare la bellezza dei monumenti e, nel contempo, di garantire buone performance dal punto di vista del risparmio energetico. L’importo della spesa è pari a euro 42.501,08.

Il Comune di Seveso ha previsto l’installazione di arredo urbano, nuovi punti luce (l’intervento illuminotecnico del centro storico vale euro 14.978,51) e smart bench, panchine intelligenti (per un importo pari a 10 mila euro): isole tecnologiche in grado di fornire informazioni utili e promuovere il commercio di zona. Le panchine saranno dotate di prese USB e del WI-FI per la ricarica di device mobili, prese attivabili da una app per ricaricare monopattini, e-bike, pc e persino piccoli elettrodomestici come gli scalda biberon.

Anche il Comune di Barlassina punta sulla riqualificazione del tessuto urbano mediante le panchine intelligenti (per un importo pari a euro 7.520,41) e, inoltre, con la sostituzione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti collocati in Piazza Cavour per aumentare l’efficacia del processo di smaltimento dei “rifiuti urbani non domestici” nei luoghi di maggiore frequentazione.