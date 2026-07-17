Al Golf Club va in buca la solidarietà: raccolti 20mila euro con il galà benefico

Il ricavato sarà destinato a Croce Rossa, Caritas e all'associazione Senza Frontiere per aiutare i bambini del Brasile.

Al Golf Club Barlassina giovedì sera, 16 luglio 2026, è andata in buca la solidarietà: grazie alla tradizionale cena benefica organizzata dall’Amministrazione comunale di Lentate sul Seveso sono infatti stati raccolti ben 20mila euro da destinare al Comitato locale della Croce Rossa, alla Caritas e all’associazione Senza Frontiere.

Galà benefico al Golf Club

In una location da sogno immersa nel verde, su invito della Giunta Ferrari, si è riunita l’élite imprenditoriale lentatese, rigorosamente vestita di bianco, il dress code scelto per la serata allietata da musica dal vivo. Dopo l’aperitivo in zona piscina, i 95 partecipanti si sono accomodati ai tavoli rotondi dell’esclusivo Barlassina Country Club, accolti dal sindaco Laura Ferrari e dagli assessori.

«Quest’anno con la consueta cena benefica estiva abbiamo deciso di aiutare tre preziose realtà – ha esordito il primo cittadino – In primis la Croce Rossa, per sostenere l’acquisto di una nuova ambulanza, poi la Caritas, a cui avevamo donato anche il ricavato dell’evento di due anni fa, e infine l’associazione Senza Frontiere, per aiutare i ragazzi della Casa dos Sonhos in Brasile, dove sono stata a marzo dell’anno scorso, di proseguire gli studi. Molti di loro, tra i 13 e i 18 anni, finite le scuole medie vorrebbero continuare a imparare, ma non hanno neanche il materiale per acquistare i libri».

Il resoconto della Caritas: “Emergenza casa e lavoro”

Il parroco, don Marcello Grassi, ha ringraziato l’Amministrazione per l’attenzione dimostrata nei confronti di chi versa in situazioni di difficoltà e ha colto l’occasione per tracciare un resoconto di questi primi mesi di attività della Caritas.

«Grazie a quanto raccolto due anni fa siamo riusciti a destinare ai poveri 28.323 euro, mentre in questi primi mesi dell’anno abbiamo distribuito 23.857 euro – ha spiegato il responsabile della Comunità pastorale Santo Stefano – Coi pacchi alimentari aiutiamo 62 famiglie, 30 italiane e 32 extracomunitarie, per un totale di 197 persone. Purtroppo ultimamente dal Banco alimentare non arriva nulla, per cui quello che doniamo è frutto del “Patto d’amore” delle persone che vengono in chiesa. Ma l’aiuto non riguarda solo i generi alimentari: contribuiamo al pagamento degli affitti e delle bollette e sta diventando sempre più urgente l’emergenza casa, così come l’emergenza lavorativa, che ci ha spinto ad attivare, oltre al Centro d’ascolto, anche un Centro d’ascolto lavoro, una volta alla settimana». GUARDA LA GALLERY (4 foto) ← →

La Croce Rossa: “Ci serve una nuova ambulanza”

Per la Croce Rossa ha preso la parola il presidente del Comitato locale, André Pesaresi, che ha ringraziato l’Amministrazione «per averci scelto tra i beneficiari di questo galà benefico. Il nostro obiettivo è acquistare una nuova ambulanza, il cui costo è di circa 100mila euro, necessaria per garantire un servizio sempre più efficiente e per andare incontro alle varie necessità della popolazione. Coi nostri 150 volontari siamo attivi 24 ore al giorno per diversi tipi di servizi che non sono solo quelli in urgenza, ma anche, ad esempio, l’accompagnamento dei dializzati».

Senza Frontiere: “Un aiuto ai ragazzi del Brasile”

Maria Giulia Bonfanti e Sandro Zuffolato di Senza Frontiere hanno infine illustrato il progetto a favore dei ragazzi brasiliani che vorrebbero continuare a studiare:

«Con il vostro contributo possiamo aiutare suor Estela, che recentemente è venuta a Lentate, a continuare la sua preziosa opera a favore dei bambini della Casa dos Sonhos».

L’asta benefica dei “Falsi d’autore”

Oltre che con il contributo versato per la cena, i commensali hanno potuto sostenere le tre realtà grazie all’asta benefica che ha messo in palio otto «Falsi d’autore», i quadri realizzati durante il laboratorio di pittura dai ragazzi disabili della cooperativa sociale Oasi di Birago, rappresentata dal presidente Lorenzo Cassina. A questi si è aggiunta un’opera donata dal cittadino benemerito Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, direttore del dipartimento emergenza e urgenza dell’ospedale Niguarda, che si è occupato dei ragazzi ustionati di Crans Montana.