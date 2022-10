Al Mercato Europeo premiate le bancarelle più belle

Al Mercato Europeo di Cesano Maderno taglio del nastro e premiazione delle bancarelle più belle.

Al Mercato Europeo premiate le bancarelle

Questa mattina, in piazza Arese, davanti al Comune, il taglio del nastro "inaugurale" del Mercato Europeo di Cesano Maderno, con il sindaco Gianpiero Bocca, gli assessori, tra cui l'assessora al Commercio Donatella Migliorino e l'assessora alla Cultura Martina Morazzi, i consiglieri comunali, i rappresentanti di Fiva Confcommercio, Giacomo Errico, e di Unione Confcommercio Seveso, il presidente Raffaele Romanò e il segretario Roberto Ripamonti, la Polizia Locale con il comandante Luca Tagli e i militari della locale Tenenza dei Carabinieri con il comandante Sebastiano Ciancimino.

Ventesima edizione a Cesano Maderno

In occasione dei vent'anni del Mercato Europeo, il sindaco Bocca ha voluto accanto a sé, al momento del taglio del nastro, anche i primi cittadini delle precedenti edizioni (presenti Paolo Vaghi, con cui tutto iniziò nel 2002, Marina Romanò e Maurilio Longhin). Dopo il tradizionale giro per l'area espositiva (135 bancarelle in tutto, da tutta Italia e dall'estero) la premiazione dei migliori banchi espositivi del Mercato.

Le premiazioni dopo il tradizionale giro

Foto 1 di 3 Il banco italiano più bello Foto 2 di 3 Il banco più originale Foto 3 di 3 Il banco straniero più bello

Luciana Zanganelli, presenza fissa dalla prima edizione, ha ritirato il premio per il miglior banco italiano grazie alla sua bancarella con i profumi e i sapori dell'Umbria; Amal El Karafi con la sua postazione omaggio al Marocco (altra presenza fissa del Mercato) ha vinto il premio per il miglior banco straniero; Antonio Tomacci, a Cesano per il secondo anno, si è aggiudicato il premio per il banco più originale, tutto dedicato al pistacchio di Bronte.

Il Mercato Europeo va avanti fino a domani sera, domenica 16 ottobre, con tanti eventi culturali e di intrattenimento voluti dall'Amministrazione comunale per lo speciale compleanno.