Il Comune di Seregno ha ottenuto un finanziamento di 80mila euro da Regione Lombardia per implementare l’impianto di videosorveglianza del Parco “2 giugno” alla Porada e spazi di parcheggio adiacenti.

Al Parco della Porada arriveranno nuove telecamere

Il risultato non era scontato visto che al bando regionale hanno partecipato 509 amministrazioni comunali. Il progetto seregnese si è classificato al ventunesimo posto e solamente 53 proposte sono state finanziate.

Il finanziamento, 80 mila euro (il valore massimo previsto dal bando), copre in parte l’investimento di 138.500 euro previsti da progetto per migliorare la sicurezza in una delle aree più frequentate della città, area che negli ultimi mesi ha visto l’inaugurazione del miglio illuminato, la posa di nuovi giochi per bambini e la creazione di una nuova area gioco per i cani.

Le telecamere verranno installate entro la fine dell'anno

Il finanziamento ricevuto ora impegna l'Amministrazione comunale a procedere in tempi strettissimi: entro la fine di quest’anno si dovrà provvedere all’installazione del nuovo impianto, impianto che prevede 12 punti di controllo e una centrale di controllo tutti connessi in fibra ottica alla sede della Polizia Locale.