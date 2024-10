Al via al Cfp Terragni di Meda il ciclo di incontri sul design promosso da Adi

Ha preso il via venerdì 25 ottobre 2024 al Centro di formazione professionale Terragni di Meda il ciclo di incontri sul design a cura di Adi (Associazione per il design industriale) Lombardia.

Al Terragni il primo incontro del ciclo sul design promosso da Adi

Grande partecipazione e grande interesse di pubblico e addetti ai lavori per l'inizio di "Lombardia=Design". Il talk, presentato dall’Adi Lombardia, dal titolo “Sistema design: dalla formazione al territorio. Come nutrire e diffondere la cultura della qualità”, si è tenuto al Cfp Terragni alla presenza degli esperti del settore e delle istituzioni locali, tra cui il sindaco Luca Santambrogio.

Al tavolo dei relatori imprenditori e designer

Cinzia Pagni, presidente di Adi Lombardia, ha dialogato con Franco Caimi, amministratore delegato di Caimi Brevetti Spa, azienda di Nova Milanese leader nella produzione di soluzioni fonoassorbenti e fondatrice del Caimi Snowsound Lab, Filippo Berto, Ceo di Berto, imprenditore nato in grembo alla tradizione artigiana e diventato caso di studio Google, Lorenzo Damiani, designer e architetto, uno dei progettisti più sperimentali del panorama italiano, e un esponente di Afol Monza Brianza, facendo emergere i bisogni e le specificità di una filiera territoriale e sempre connessa al mondo, dove know how tecnologico, intraprendenza, cultura e formazione possono e devono continuare a creare il successo di un’eccellenza italiana, foriera di opportunità da coltivare e conoscere.

Il ciclo di incontri

Il ciclo di incontri organizzato da Adi Lombardia ha l’obiettivo di diffondere, valorizzare e approfondire la cultura del design dando voce ai protagonisti di un sistema che affonda una parte importante delle sue radici nel territorio lombardo. L'obiettivo è far emergere un sistema proiettato verso il futuro, fortemente basato su ricerca e innovazione. Gli appuntamenti si rivolgono

a una platea allargata, ma vogliono anche essere uno stimolo per i protagonisti del sistema design. La rassegna toccherà diverse province lombarde: dopo la tappa di Meda l’appuntamento è a novembre a Lecco, mentre gli incontri del 2025 toccheranno le province di Varese, Bergamo e Brescia.