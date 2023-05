Igiene urbana, il Comune verso la proroga dei servizi a Gelsia Ambiente

L'annuncio questa mattina, giovedì 4 maggio, in Municipio: l'Amministrazione comunale di Cesano Maderno si avvarrà della possibilità di prorogare il contratto con Gelsia Ambiente, l'attuale gestore dei servizi di igiene urbana, per altri cinque anni.

Igiene urbana, verso la proroga a Gelsia Ambiente

Lo ha deciso la Giunta del sindaco Gianpiero Bocca: l'Esecutivo nei giorni scorsi ha deliberato l'indirizzo per avvalersi della possibilità di prorogare fino al 31 luglio 2028, così come previsto dal contratto in essere in scadenza a luglio, l'affidamento dei servizi di igiene urbana a Gelsia Ambiente. Saranno mantenute le stesse condizioni contrattuali e saranno introdotte innovazioni nei servizi offerti alla città. "Nell'ambito del rinnovo sono previste innovazioni nei servizi grazie all'ottimizzazione delle diverse attività da parte della Società" hanno spiegato il primo cittadino e l'assessore all'Ambiente, Manuel Tarraso.

Le novità per migliorare il servizio

Tra le novità proposte da Gelsia Ambiente e accolte dall'Amministrazione comunale, l'estensione del servizio di pulizia manuale in alcune zone della città particolarmente sensibili, come la stazione o le aree dove si sono tenuti eventi, come mercatini, o iniziative partecipate da numerosi cittadini, con la copertura dal mese di luglio anche della fascia pomeridiana. Altra novità il potenziamento della raccolta a domicilio di pannolini e pannoloni: da giugno le 650 famiglie che aderiscono al servizio, avviato lo scorso ottobre in via sperimentale, potranno usufruire di un secondo turno di ritiro settimanale (in concomitanza con la raccolta della frazione umida). Inoltre, Gelsia Ambiente effettuerà investimenti per l'adeguamento tecnologico della piattaforma ecologica comunale di via Fabio Massimo "secondo i migliori standard disponibili". Questo per far fronte all'incremento del numero di utenze, domestiche e non. Infine, in accordo con l'Amministrazione comunale, la Società del direttore generale Renato Pennacchia proporrà una serie di attività sperimentali finalizzate "al miglioramento della raccolta differenziata e dei servizi" oltre a campagne di sensibilizzazione multilingue rivolte alla cittadinanza.

"Significativi miglioramenti a vantaggio della città"