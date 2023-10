Al via la 13esima edizione di Voci della Storia

Ieri sera, mercoledì 11 ottobre, a Cesano Maderno, si è svolto il primo incontro della tredicesima edizione di Voci della Storia, festival storico letterario che quest’anno è stato dedicato ad Alessandro Manzoni.

Si è svolto ieri sera, mercoledì 11 ottobre, il primo incontro di Voci della Storia, festival storico letterario organizzato dal Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo in collaborazione con il Comune di Cesano Maderno e l’Università Vita-Salute San Raffaele. Quest’anno il festival, giunto alla sua tredicesima edizione, è stato dedicato ad Alessandro Manzoni come spiegato da Eva Musci, direttrice artistica insieme a Antonio Zappa:

“Questa edizione di Voci della Storia è dedicata alla frase di Manzoni - La storia è una guerra contro il tempo - . Il buon senso nella storia c’è sempre stato, ma spesso nascosto dal senso comune. Nella storia si parla di fatti e personaggi del passato che anche noi riporteremo in vita in queste serate, ma è proprio del senso comune che in questo festival non vogliamo più sentire parlare. Ci sono troppi sensi comuni e frasi fatte che spesso si dicono, ma di cui non si conosce il vero significato. Nell’organizzazione di questo festival, condotta insieme ad Antonio Zappa, siamo partiti da un libro - Cina, Europa, Stati Uniti. Dalla guerra fredda a un mondo multipolare - per scardinare il senso comune che da sempre esiste quando si parla di storia”.