Al via la prima edizione di "AmbientArcore": un calendario ricco di sorprese e novità

Tutti insieme per l'ambiente. L'Amministrazione comunale di Arcore ha presentato questa mattina, venerdì 6 ottobre 2023, in conferenza stampa un calendario ricchissimo di eventi e attività che animerà la citta sul tema dell'ecologia.

Il progetto che porta il nome di "AmbientArcore" è stato proposto e organizzato dal consigliere di Green Economy e Tutela dell'Ambiente Michele Bertani. In sala del Camino era presente anche l'assessore alla Cultura Elvira De Marco e il sindaco Maurizio Bono, entusiasti dell'iniziativa.

Il calendario "AmbientArcore"

Si parte lunedì 9 ottobre con la consegna di un albero a tutti i rappresentanti dei quartieri che sono stati invitati alle 18.30 in Largo Vela.

Martedì e giovedì mattina alle 10 ci saranno due attività con le scuole. La prima è in programma martedì al Parco dell'Acqua Falcone e Borsellino dove BrianzAcque illustrerà l'importanza e i benefici dell'acqua (via Gran Sasso). Mentre la seconda attività si svolgerà giovedì mattina nella scuola media "Stoppani". Durante la mattinata verrà spiegato il ruolo dell'ambiente, le sue peculiarità e la sua tutela dall'Associazione Colli Briantei e da FARE Ambiente a 5 classi della scuola secondaria.

Venerdì alle 10, altro incontro riservato alle scuole con Plastic Free, incentrato sull'inquinamento e in particolare il ruolo della plastica. Alle 21 invece in via Sant'Appolinare con la compagnia ArthisThis si terrà lo spettacolo teatrale "Ma dove butto lo scontrino?".

Un albero per ogni bambino nato

Sabato 14 ottobre, alle 14 in via della Pace, verranno piantati degli alberi, acquistati dall'ente regionale Ersaf, per ogni bambino nato nel 2022 proprio aveva istituito la legge Cossiga-Andreotti nel 1992. Saranno piantumate diverse specie, come gelsi, ciliegi, pero ecc.

La sera alle 18.30, in Villa Borromeo, ci sarà una conferenza a cui prenderanno parte: l’assessore regionale con delega ai parchi Gianluca Comazzi, il vicepresidente della Provincia di Monza e Brianza Riccardo Borgonovo, il presidente Parco Valle Lambro Marco Ciceri, il presidente Cem Ambiente Alberto Fulgione, il presidente BrianzAcque Enrico Boerci; l’assessore all'Ambiente del Comune di Monza Giada Turato e il consigliere comunale di Arcore Michele Bertani. All'evento saranno presenti i membri dell'Associazione FuoriVia.

Gli appuntamenti di domenica 15 ottobre

Infine la settimana si concluderà domenica 15, a partire dalle 9.30 con la camminata alla scoperta dei boschi di Bernate tra miti e leggende degli alberi, punto di ritrovo piazza Durini. Mentre alle 16 è in programma la presentazione dell'Associazione FuoriVia, di cui è membro il consigliere Bertani e che organizza percorsi storici a piedi per tutta Europa in Villa Borromeo. Infine alle 18, in via Monginevro, ci sarà lo spettacolo teatrale "Lisistrata di Aristofane", inscenato da una compagnia teatrale di Monza.

"Pensare all'ambiente è una priorità"

Il sindaco Maurizio Bono ha vivamente ringraziato di cuore il consigliere Bertani per il duro lavoro svolto in questi mesi nell'organizzaazione dell'evento.

"Pensare all'ambiente è una nostra priorità - ha sottolineato il sindaco - Bertani ha una passione incredibile per l'ecologia. Mai, e dico mai, nessuno aveva pensato di organizzare un evento, che la legge prevede, ovvero la piantumazione di alberi per i nuovi nati in modo da incrementare gli spazi verdi nelle città e nelle aree urbane. Una settimana all'insegna del verde, non facile da organizzare, perché Michele oltre ad aver realizzato questo sogno, l'ha trasformata in una costanza. Questo perché puntiamo a riproporre l'evento ogni anno per farlo diventare sempre più importante. L'ambiente è di tutti e come tale va rispettato, noi come Amministrazione saremo i primi a farlo".

Le parole del consigliere Bertani

Anche l'organizzatore di "AmbientArcore" ha tenuto particolarmente a ringraziare tutta la fitta rete di contatti e collaborazioni, che hanno reso possibile tutto ciò: