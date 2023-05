Una targa, un gesto simbolico, ma carico di significato, soprattutto in una giornata così importante come quella di oggi 23 maggio, Giornata della Legalità, e anniversario della strage di Capaci.

Il Parco dell'Acqua di Arcore intitolato a Falcone e Borsellino

E proprio a Giovanni Falcone che in quella strage morì il 23 maggio di trentuno anni fa insieme alla moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, e a Paolo Borsellino, che morì poco dopo sempre per mano della mafia, è stato intitolato questa mattina ad Arcore il Parco dell'Acqua di via Monte Bianco.

Con una cerimonia sentita, alla presenza di tanti bambini e ragazzi in rappresentanza della scuole arcoresi e dei rappresentanti delle istituzioni, è stata scoperta la targa che intitola ufficialmente ai due giudici il Parco, progettato da Brianzacque e aperto al pubblico dal 2021.

Presenti le scuole e le istituzioni

All'evento hanno partecipato il sindaco di Arcore Maurizio Bono, il presidente del consiglio comunale Laura Besana, il Presidente di Brianzacque Enrico Boerci, la dirigente scolastica Marta Chioffi, tutti gli assessori della Giunta e diversi consiglieri comunali.

La rassegna sulla legalità

L'evento di oggi è inserito all'interno della rassegna "Lampi di Luce" (fino al 28 maggio) una settimana sulla legalità ricca di appuntamenti, tutti dedicati alla legalità. Eventi che coinvolgono le scuole, i cittadini, le istituzioni, con argomenti d’interesse per giovani e adulti e con l'unico scopo di sensibilizzare ancora di più su un tema così importante come la lotta alle mafie.