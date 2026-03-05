Al via la sesta edizione del corso di autodifesa femminile

E' rivolto alle cittadine dai 16 anni in su: sei lezioni gratuite al Palazzetto di via Cialdini.

Al via la sesta edizione edizione del corso di autodifesa femminile, una delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale di Meda in occasione della Giornata internazionale della donna dell’8 Marzo.

Torna il corso di autodifesa femminile

Ogni anno, l’Amministrazione comunale desidera celebrare l’inestimabile valore delle donne di Meda, dedicando loro momenti e iniziative volte a supportarle e a valorizzarle a 360 gradi. In quest’ottica si colloca il corso di autodifesa tutto al femminile, giunto alla sesta edizione. Visto il grande successo delle scorse edizioni, l’assessorato allo Sport e Politiche Giovanili e l’assessorato alle Politiche femminili, ripropongono questa iniziativa in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica Tigre Nera Team.

Un corso per difendersi e acquisire una maggiore consapevolezza

Un appuntamento ormai fisso nel calendario delle iniziative comunali dedicate alle donne, che anche quest’anno si conferma uno spazio prezioso non solo per acquisire competenze tecniche di autodifesa, ma soprattutto per sviluppare consapevolezza e maggiore sicurezza nella vita quotidiana. Le parole del vicesindaco e assessore allo Sport, Stefania Tagliabue:

“Questo corso rappresenta per noi un impegno concreto e continuativo verso le donne della nostra comunità. Giunge alla sua sesta edizione perché ogni anno le partecipanti ne escono più forti, più consapevoli e più sicure di sé. Siamo orgogliosi di offrire questo spazio di crescita e di empowerment femminile, completamente gratuito, in occasione dell’8 Marzo”.

“L’autodifesa non solo come tecnica ma come rispetto verso se stesse”

L’assessore alle Politiche femminili, Mara Pellegatta:

“L’autodifesa non è solo una tecnica: è un atto di rispetto verso se stesse. Ogni donna che partecipa a questo corso scopre risorse che già possiede, impara a fidarsi del proprio istinto e a muoversi nel mondo con maggiore libertà. Per questo crediamo profondamente in questa iniziativa e siamo felici di rinnovarla anche nel 2026, perché ogni donna merita di sentirsi al sicuro”.

Dove e quando si svolgerà il corso di autodifesa

Il corso si svolgerà al Palazzetto dello Sport di via Cialdini e si articola in sette incontri a partire da sabato 21 marzo 2026 alle 10. L’iniziativa, completamente gratuita, è rivolta alle cittadine e alle ragazze residenti nel Comune di Meda dai 16 anni in su. L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria. La partecipazione è aperta fino a esaurimento posti. Per iscriversi è necessario inviare entro il 19 marzo il modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Meda (con copia della carta di identità) all’indirizzo email: sport@comune.meda.mb.it.

NELLA FOTO DI COPERTINA LE PARTECIPANTI A UNA PRECEDENTE EDIZIONE DEL CORSO