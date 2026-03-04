Donna e acqua protagoniste dell’8 Marzo

C’è un filo invisibile che lega la forza generatrice delle donne alla vitalità dell’acqua. A Meda questo legame speciale prende vita grazie a una straordinaria sinergia tra diverse realtà del territorio: in occasione dell’8 Marzo, Giornata internazionale della donna, verrà proposto un mosaico di emozioni nato dalla collaborazione tra Comune, Pro Loco Pro Meda, Amici dell’arte, Unitre Meda, Circolo fotografico, Brianza Domani, Amici di Tanguiéta, Circolo XX Settembre, Comitato Parco Brughiera, Gruppo di lettura Amici della Medateca, banda Santa Cecilia e il gruppo Teatro Vivo-Gli Antistress.

Donna e acqua sono le protagoniste dell’8 Marzo

«Donna e acqua», entrambe fonti primarie di nutrimento e creazione, sono le protagoniste del ricco calendario di iniziative proposto per celebrare la ricorrenza, attraverso varie forme d’arte e di cultura. Si comincia con la mostra d’arte «Sirene», che verrà inaugurata in sala civica Radio domenica 8 alle 11 e sarà visitabile fino al 15 marzo.

Mostra en plein air sui luoghi dell’alluvione

Così come un’altra mostra, stavolta en plein air, sui ponti della città, per attraversare con uno sguardo nuovo i luoghi colpiti dall’alluvione del 22 settembre, abbelliti da splendidi arazzi realizzati dalle «Teresine». Così si sono ribattezzate le donne che si sono ritrovate nella piccola bottega di Teresina Del Pero, storica magliaia morta nel 2023 a 82 anni, che la furia del Tarò ha devastato. Ebbene quel laboratorio in vicolo Rho, riaperto e messo a disposizione dalla figlia Cristina Bergna, è rinato grazie a un gruppo di donne che, da una lacrima, fanno fiorire messaggi di amore: Rina Del Pero del Circolo XX Settembre, Marisa Lanzani, Roberta Galimberti e Martina Follador (artiste della Belgora), Lucia Faggi, Emanuela Pandolfo di Brianza Domani, con il contributo delle ditte Flexform e Giulio Marelli Italia, che hanno generosamente donato le stoffe, e della Cartografica medese. Non solo: verrà ricordata Marilena Galimberti, scomparsa l’anno scorso, posizionando le sue bellissime mimose di cotone nell’aiuola in piazza Cavour, e altri fiori «sbocceranno» in corso Matteotti.

Due passeggiate urbane per ri-conoscere il Tarò

L’8 e il 15 marzo alle 14.45 sono previste due passeggiate urbane insieme al Comitato Parco regionale Groane Brughiera proprio per ri-conoscere il torrente ricordando il 22 settembre e ammirare queste opere a cielo aperto che fanno riflettere sulla donna che sa tramutare le lacrime in fiore (ritrovo sul ponte di via Luigi Rho).

Domenica il Premio Meda Donna

Grande attesa, poi, per il Premio Meda Donna, il tradizionale riconoscimento che l’Amministrazione conferisce alle donne «straordinarie nella loro quotidianità»: l’appuntamento è domenica 8 alle 17.30 in sala civica Radio. Si prosegue l’11 alle 21 con la lirica: la sala civica Radio ospiterà il «Canto delle sirene», mentre sabato 14 alle 17 in Medateca verrà proposto il reading «Da’ nome ai miei fiumi».

La rassegna si concluderà con il recitale di Mario Altomare Sardella

Lo stesso giorno alle 21 in sala civica Radio si terrà lo spettacolo musicale «Dall’acqua… dolci note per lei», mentre domenica 15 alle 17 gli Antistress proporranno il recital di Maria Altomare Sardella «E l’acqua parlò alle donne». Un viaggio tra mitologia, ambiente ed ecosostenibilità, che chiuderà in bellezza questo cammino corale con al centro la figura della donna, una forza della natura, un equilibrio tra grazia e resilienza.