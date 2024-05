Alfiere della Repubblica a soli 18 anni, la bellissima storia di Caterina

Amore per l'ambiente, voglia di fare e grande passione per il volontariato in Croce Rossa, nel Comitato di Villasanta. Queste sono la caratteristiche per cui la giovane Caterina Contento, 18 anni e casa a Montevecchia, il 13 maggio a Roma riceverà dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'attestato di Alfiere della Repubblica italiana.

La bellissima testimonianza di Caterina

"Il mio Comitato di Croce Rossa mi ha segnalata per questo importante riconoscimento - ha commentato la ragazza, emozionata - Sono nel gruppo da quando ho 16 anni e finora non ho mai potuto fare attività di soccorso perché ho compiuto 18 anni solo 4 mesi fa. Mi sono occupata quindi di attività sociali». Caterina si è inoltre dedicata fin da bambina alla cura dell’ambiente.

«Io, mia madre e mia sorella andavamo spesso a pulire boschi e fiumi. Sono stata coinvolta in attività e manifestazioni per la cura dell’ambiente e l’attenzione all’ecologia fin da quando ero molto piccola. Oggi mi concentro soprattutto sulla formazione e la sensibilizzazione dei miei coetanei".

La Cri di Villasanta e "indovina chi"

Con il Comitato di Villasanta, la 16enne ha inoltre creato un nuova versione del gioco Indovina Chi: "Il giocatore ha uno schema con oggetti, attività o materiali inquinanti. Deve fare delle domande al volontario, come “Quanta Co2 rilascia in atmosfera?”, e in base alle risposte deve scartare le opzioni fino a trovare l’oggetto giusto".

Studentessa al Fumagalli di Casatenovo, indirizzo Sanità e Assistente Sociale, ha partecipato anche a un progetto con Protezione Civile per formare i bambini sulla sicurezza in caso di pericolo ed è determinata a portare avanti il proprio impegno in Croce Rossa e per l’ambiente.

"Vorrei diventare infermiera. Il Comitato mi ha dato tanto e spero di aver dato qualcosa in cambio" ha concluso, emozionata e grata per il riconoscimento.