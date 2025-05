Alice incanta nel programma "Like a star"

Dopo aver conquistato i palcoscenici con i suoi ruoli in importanti produzioni teatrali, ieri sera ha trionfato anche in televisione, vincendo una puntata del programma “Like a Star”, in onda su NOVE e condotto da Amadeus.

Lei è Alice Grasso, cresciuta ad Agrate Brianza.

Il trionfo e l'acceso alla finalissima interpretando Christina Aguilera

La popolarità di Alice è esplosa anche sul piccolo schermo grazie alla vittoria in una delle puntate di “Like a Star”, il nuovo talent show musicale in onda su NOVE. Nella prima puntata, Alice ha fatto parte del team Christina Aguilera, portando in scena una potente interpretazione del brano “Hurt”, che le è valsa l’accesso diretto alla finalissima del programma.

Protagonista di diversi musical di successo

Classe 1995, Alice si è formata artisticamente tra Bergamo, Milano e Bologna: diplomata al Liceo Artistico Giacomo e Pio Manzù, ha proseguito gli studi presso il MAS Music Arts & Show di Milano e successivamente alla Bernstein School of Musical Theater. Il grande pubblico l’ha conosciuta come Scaramouche nel musical “We Will Rock You”, ispirato ai successi dei Queen, ruolo che l’ha consacrata tra i nuovi volti di punta del teatro musicale italiano.

Attualmente in tour con "La febbre del sabato sera"

Ha calcato numerosi palcoscenici prestigiosi in tournée con “Priscilla, la regina del deserto” nel ruolo di Diva 3 e partecipato a festival importanti come il Festival dei Due Mondi di Spoleto e il Ravenna Festival. Nel 2024 è entrata nel cast del musical “La Febbre del Sabato Sera”, prodotto da Compagnia della Rancia e Stage Entertainment, interpretando Candy. Lo spettacolo, amatissimo dal pubblico, è attualmente in tournée in tutta Italia.

Spalla e musa di Checco Zalone

Alice Grasso è stata anche protagonista dell'ultimo tour teatrale di Checco Zalone di cui è stata spalla e musa ispiratrice.