Alla Fiera di Sant'Eustorgio tornano gli animali e i fuochi d'artificio

Autunno arcorese ai nastri di partenza. Ma a fare notizia è sicuramente il ritorno degli animali dopo parecchi anni e dei fuochi d'artificio in programma per la tradizionale fiera di Sant'Eustorgio organizzata ogni anno ad Arcore.

Ma non mancheranno anche appuntamenti con la musica come il concerto in onore al maestro Ennio Morricone (16 settembre), il "Mercato internazionale del Gusto & Isola dei bambini" (in piazza pertini dal 6 al 9 ottobre) oltre a spettacoli, mostre, eventi e sport.

Ricco il programma degli eventi organizzato dall'Amministrazione comunale e dalla comunità pastorale Sant'Apollinare in collaborazione con diversi sodalizi cittadini.

La soddisfazione dell'Amministrazione comunale

La conferenza stampa di presentazione di tutti gli eventi si è svolta oggi pomeriggio, giovedì 1° settembre 2022, alla presenza del vicesindaco Pino Tozzi, dell'assessore alla Cultura Evi De Marco, dell'assessore con delega agli eventi finalizzati alla promozione del Territorio Nicolò Malacrida e del consigliere comunale Marcello Renzella.

"Siamo molto soddisfatti per il ricchissimo programma degli eventi messi in campo per quello che, di fatto, è il nostro primo Autunno arcorese da amministratori in carica - ha sottolineato Malacrida - Fin da piccolo ho sempre vissuto la fiera di Arcore con grande gioia ed emozione ed è per me motivo di orgoglio avere ricevuto l'incarico di tracciare le linee guida per la prossima edizione. Per quanto riguarda il mio assessorato posso garantire che, grazie alla collaborazione con la comunità pastorale, tornano i fuochi d'artificio in oratorio e, soprattutto, ci sarà nuovamente la presenza degli animali durante i giorni della Fiera. Non può esistere la festa di Sant'Eustorgio senza gli animali".

Gli eventi

Tantissimi gli eventi in calendario (consultabili qui). Tra quelli più importanti segnaliamo l'omaggio al maestro Ennio Morricone. Si tratta di un concerto omaggio al grande maestro Ennio Morricone, a due anni dalla scomparsa, in programma per il prossimo 16 settembre, alle ore 21, nel Parco di Villa Borromeo, ad Arcore.

Protagonista della serata sarà Nello Salza, definito la "tromba del cinema" per la sua importante attività nel panorama cinematografico, televisivo e teatrale. Si tratta di un evento che si inserisce nell'ambito dei festeggiamenti per l'Autunno arcorese.

Tutti i dettagli della festa patronale e degli altri eventi in calendario li potrete trovare sul Giornale di Vimercate in edicola a partire da martedì 6 settembre 2022