Avis eletta «Ornaghese dell'anno 2024». Durante la Festa delle Associazioni e del Volontariato, andata in scena ad Ornago domenica 13 ottobre, tra piazza Martini e piazza Dante, Avis comunale è stata insignita del titolo «Ornaghese dell'anno 2024» dal sindaco Daniel Siccardi come segno di riconoscimento per il suo straordinario contributo alla comunità ornaghese.

All'Avis il premio di Ornaghese dell'Anno

Consegnati anche il premio «Serate in corte» alla corte Giacomet e una targa commemorativa alla famiglia di Daniele Villa, 26enne scomparso tre mesi fa a causa di un tumore.

Tantissimi i cittadini presenti domenica scorsa alla Festa delle Associazioni e del Volontariato di Ornago, una ricorrenza istituita per celebrare le associazioni di musica, cultura, arte e sport che risiedono nel territorio. Come da tradizione, durante i festeggiamenti il sindaco Siccardi ha annunciato il vincitore del titolo «Ornaghese dell'anno», ormai giunto alla 17esima edizione. Quest’anno il prezioso riconoscimento è stato assegnato ad Avis (Associazione volontari italiani sangue), «per l’impegno pluridecennale nella raccolta e nella diffusione della cultura del dono».

Il premio è stato consegnato da Sergio Italo Sgnaolin, vincitore della scorsa edizione, e ritirato da Stefano Radaelli, presidente della sezione comunale di Ornago, insieme ad alcuni volontari e donatori presenti alla cerimonia.

Le parole del sindaco Siccardi

«Avis è un’associazione che, con il suo impegno costante e la sua dedizione, è diventata un punto di riferimento per tutta la nostra comunità», ha affermato il sindaco Siccardi, spiegando il perché di questa onorificenza. «È un gruppo di persone unite da un forte senso di solidarietà, sempre pronte a dare il loro contributo per rendere migliore il luogo in cui viviamo; sempre pronte e presenti a tutte le iniziative che sono state organizzate nel corso degli anni; sempre disponibili ad aiutare chi è in difficoltà e a lanciarsi in nuove avventure. Voi siete un esempio di come attraverso piccole azioni quotidiane si possa fare veramente la differenza, e di come una comunità unita possa affrontare qualsiasi sfida».

Consegnato anche da Pro Loco il premio «Serate in corte» a Corrado e Carla, rappresentanti della corte Giacomet. Le «Serate in corte», arrivate alla quinta edizione, sono un’iniziativa pensata per recuperare le vecchie corti di Ornago cercando di ricostruire quello che erano in passato.

Quest’anno, inoltre, l’amministrazione comunale ha voluto ricordare un giovane ragazzo che purtroppo non è più tra noi: Daniele Villa, scomparso tre mesi fa a causa di un brutto male. In suo ricordo e onore, il Comune ha omaggiato la famiglia di Daniele con una targa commemorativa, consegnata, tra abbracci e parole toccanti, dagli amici.