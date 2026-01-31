Alle Olimpiadi a passo di danza: Elisa Savi ballerà alla cerimonia di apertura

Tra i protagonisti della cerimonia inaugurale per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, che si terrà il 6 febbraio allo stadio di San Siro, c’è anche la giovane ballerina Elisa Savi di Meda.

La struttura dell’evento e il sogno di Elisa

La 26enne, danzatrice e insegnante di danza e pilates (alla Koreos Academy di Monza), è residente a Meda. “A Meda Sud, quartiere Polo”, tiene a precisare. Tra le 1500 persone tra artisti, ballerini e comparse che saliranno sul mega palco della “scala del calcio” sarà protagonista in uno dei momenti centrali dell’evento, all’interno del “Peace Cast”, il cast dedicato al tema della pace che vedrà in scena un’ottantina di ballerini insieme a uno dei super ospiti della serata. “Ma assolutamente non possiamo dire chi è…”, commenta la giovane danzatrice:

“Un traguardo che premia anni di dedizione, passione e lavoro nel mondo della danza, un sogno che si concretizza, penso di meritarmelo dopo tanti sacrifici. Ho iniziato a ballare a quattro anni e ho sempre voluto fare l’insegnante”.

Una storia che unisce: il compagno ballerà al suo fianco

Una storia nella storia perché con lei ad entusiasmare gli spettatori verso l’inizio delle Olimpiadi ci sarà anche il compagno, Giovanni Meroni, 19 anni di Concorezzo, anche lui ballerino. Racconta Elisa:

“E’ successo tutto per caso, non sapevo nemmeno che stessero cercando artisti per la cerimonia d’avvio delle Olimpiadi. Fino a quando questa estate al mare abbiamo visto su Instagram la pubblicità di un’audizione per i Giochi, a Milano, alla Fabbrica del Vapore, a fine settembre. E così ci siamo iscritti”.

L’inizio delle prove dopo la lunga attesa

Divisi in tanti piccoli gruppi, la selezione si è concretizzata nell’imparare in pochi minuti una coreografia proposta dagli organizzatori e in uno “stacchetto” invece libero, da “improvvisare” singolarmente.

“Alla fine ci hanno detto il classico ‘Vi faremo sapere’, però poi ci hanno chiamato davvero, dopo un mesetto”, aggiunge divertita. Le prove sono cominciate a inizio dicembre, anche più volte alla settimana, e adesso si stanno intensificando. Ancora per qualche giorno in una struttura ad hoc allestita di fianco allo stadio, mentre dall’1 febbraio inizierà la sessione di prove ufficiali proprio all’interno di San Siro, sul palco della cerimonia. “La performance durerà circa cinque minuti e dovrebbe essere collocata nel “secondo tempo” della cerimonia”, commenta. L’agitazione non tarda a farsi sentire, Elisa, infatti, conclude dicendo: