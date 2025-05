Altri tre medici in pensione: è allarme

«Altri tre medici di base andranno in pensione nel 2025. Che fine hanno fatto i sette che sarebbero dovuti arrivare l’anno scorso tra Seveso e Barlassina? I cittadini vogliono risposte».

Altri tre medici in pensione nel 2025

A denunciare il problema della carenza dei medici di Medicina generale è la consigliera del Pd Anita Argiuolo, che invita la Giunta a interessarsi alla questione:

«Che cosa stanno facendo il sindaco Alessia Borroni e l’assessore Michele Zuliani? Dall’inizio del loro mandato, ormai 42 mesi fa, hanno sempre sottovalutato questa esigenza».

Secondo la rappresentante dem l’Amministrazione dovrebbe far sentire la propria voce sui tavoli di Asst e Ats, «per ribadire che c’è un’urgenza sociale ormai imprescindibile».

Tre medici di base cesseranno l'attività entro l'anno, è allarme

Un problema che si aggiunge alla già difficile situazione causata dalla carenza di medici di base, con cittadini costretti a rivolgersi all’Ambulatorio medico temporaneo (Amt) in via Martiri d’Ungheria.

"Un altro disagio per gli anziani, alle prese con l'Ambulatorio medico temporaneo"

«Come consigliera comunale ricevo spesso telefonate e messaggi di anziani in difficoltà, alle prese con la richiesta di un medico di famiglia che possa accoglierli nella loro lista come pazienti - aggiunge Argiuolo - Anche perché i medici messi a disposizione nell’Amt non sono mai gli stessi, e quindi gli assistiti sono disorientati, dovendo ogni volta raccontare i loro problemi di salute al professionista di turno per farsi prescrivere i medicinali».

"Che fine hanno fatto i sette medici di base che dovevano arrivare?"

La consigliera assicura di aver sempre sollecitato in questi anni il Settore servizi sociali, «per avere notizie certe su questa situazione di carenza di professionisti». Dopo le tante richieste di delucidazione, l’ultimo aggiornamento risale all’anno scorso e fa riferimento all’avviso del 20 giugno 2024, con scadenza il 16 luglio dello stesso anno, che prevedeva sette posti per medici di base per Seveso e Barlassina.