"Amore perdonami per la 7.482.751 volta", curioso striscione a Lentate

«Amore perdonami per la 7.482.751 volta». Un tradimento? Una mancanza di rispetto? Un grave errore? Una dimenticanza? Chissà cosa ci sarà dietro allo striscione che da parecchie settimane è appeso alla recinzione dell’ex Casa degli ufficiali in via Don Gnocchi a Camnago, frazione di Lentate.

"Amore perdonami", chi sarà il mittente?

Lo stabile, dismesso da anni e appartenente al complesso dell’ex parco militare, è stato scelto dal misterioso autore (o autrice) del messaggio per chiedere scusa alla sua amata (o amato). Chiarissimo l’intento della scritta, realizzata in stampatello a carattere cubitali con lo spray bianco (o della vernice) su un lenzuolo marrone: il mittente chiede al destinatario di perdonarlo dopo altre sette milioni di volte.

Sarà stato perdonato?

Un partner recidivo, insomma, che in passato avrebbe già commesso parecchi errori. E che ora, in modo plateale, spera che le sue scuse vengano accettate di nuovo.

Lo striscione, apparso parecchie settimane fa, non è ancora stato rimosso. Forse chi l’ha appeso lo toglierà solo quando verrà perdonato?