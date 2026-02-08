Anagrafe della Comunità Pastorale, lievi le variazioni rispetto all’anno precedente

Leggere le variazioni per quanto riguarda la celebrazione dei Sacramenti all’interno della Comunità Pastorale di Desio nell’anno 2025. I dati quasi convergono con quelli raccolti nel 2024, eccetto una lieve diminuzione di Prime Comunioni e Cresime.

L’anagrafe della Comunità Pastorale, leggeri cambiamenti nei dati

Sul territorio desiano risultano 145 gli infanti battezzati, 5 in più rispetto all’anno precedente, mentre le Prime Comunioni subiscono una diminuzione arrivando a 220, contro le 237 del 2024. In calo anche il Sacramento della Cresima, che registra 227 celebrazioni, 36 in meno. Al contrario, risultano invariate le unioni matrimoniali, che, esattamente come nel 2024, arrivano a quota 15. L’anagrafe registra inoltre 353 funerali totali (circa il dato dell’anno precedente, che risulta 358).

Importante invece la suddivisione all’interno delle singole parrocchie, che presentano una distribuzione irregolare dei dati raccolti.

Parrocchia Santi Siro e Materno

Ottiene la nomina per il maggior numero di battesimi la Parrocchia Santi Siro e Materno, situata in via Conciliazione 2, con un numero di 75 su un totale di 145.

A seguire le Prime Comunioni (60) e le Cresime, che raggiungono i 61. La quasi totalità dei matrimoni sono stati celebrati nella parrocchia, arrivando a 13. Aumentati invece i funerali celebrati, che arrivano a 191 (152 l’anno precedente).

Parrocchia San Pio X

16 i Battesimi confermati per la parrocchia San Pio X, in via G. Garibaldi 288/A, mentre le Prime Comunioni risultano 32 e le Cresime 42. Con una differenza di uno rispetto al 2024, il matrimonio che la parrocchia ha ospitato è stato uno solo, mentre il numero dei funerali ammonta a 50.

Parrocchia San Giovanni Battista

È nullo l’indice di celebrazione di matrimoni all’interno della parrocchia, invece il numero di Cresime e Comunioni decresce, vengono infatti attuate 43 Cresime (contro le 66 dell’anno precedente) e 54 Comunioni, contro le 44 della scorsa raccolta all’anagrafe. La parrocchia San Giovanni Battista, ubicata in via Giuseppe di Vittorio 18, registra 48 funerali (erano 71 nel 2024).

Parrocchia San Giorgio

In via Sant’Apollinare 4, la parrocchia di San Giorgio raccoglie 7 Battesimi e 18 funerali, per quanto riguarda le Prime Comunioni, il dato è 19, e le Cresime 15 (quasi la metà rispetto all’anno scorso). Nessun matrimonio celebrato, così come nel 2024.

Parrocchia Santi Pietro e Paolo

La registrazione dei dati anche in questo caso, risulta pressoché immutata: 1 il matrimonio registrato, 21 i Battesimi (3 in meno del 2024), e 47 funerali. Al civico 9 di via Santa Caterina, infine, la parrocchia ospita 55 Prime Comunioni e 66 Cresime.