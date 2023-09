Anche ad Arcore arriva EasyPark: si potrà parcheggiare a portata di click

Anche ad Arcore arriva Easypark, l'app per pagare la sosta sulle strisce blu in centro città utilizzando direttamente il cellulare. Molti i vantaggi di EasyPark: l’area di sosta e la relativa tariffa vengono visualizzate automaticamente tramite geolocalizzazione; è possibile prolungare la durata della sosta direttamente dal cellulare, ovunque ci si trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto,pagando solo il tempo di sosta effettivamente consumato, nel rispetto delle tariffe stabilite dall’amministrazione comunale; inoltre si può utilizzare il servizio in tutti i comuni nei quali è presente il servizio.

Il servizio è stato presentato oggi pomeriggio, venerdì 15 settembre 2023, negli uffici comunali arcoresi di Largo Vela alla presenza dell'assessore alla Sicurezza e Polizia locale Luca Travascio, del comandante della Polizia locale Marco Bergamaschi, dell'assessore al Commercio Nicolò Malacrida e dei vertici di EasyPark.

Un servizio utile per i cittadini

"Innovazione e digitalizzazione sono la base di servizi rapidi e di facile comprensione sia per cittadini - ha spiegato l'assessore Travascio - Il Comune di Arcore, in un’ottica di maggior semplificazione si avvarrà di questo nuovo servizio a partire da lunedì 18 setembre. Attivare la sosta con EasyPark è molto semplice e intuitivo, anche per chi non è avvezzo alla tecnologia. Bastano davvero pochissimi click".

Come funziona EasyPark

Servono solo 2 minuti per installare l'app e iniziare ad usarla! Per utilizzare EasyPark, è necessario scaricare l’appdagli store iOS e Android, inserire il numero di cellulare e disporre di carta di credito, anche prepagata, dei circuiti Visa, Mastercard o American Express.

Le informazioni richiesteper iniziare la sosta sono: il ‘codice area di sosta’, riportato sull’app EasyPark attivando la geolocalizzazione e visibile anche sui parcometri, il numero di targa del veicolo, proposto automaticamente dopo il primo inserimento, e l’orario previsto di fine sosta, che potrà essere prolungato o interrotto anticipatamente, al rientro in auto.

Gli ausiliari del traffico possono verificare la corretta attivazione della sosta tramite il controllo della targa dell’auto.

Costi servizio EasyPark

Per gli utenti privati che sostano sulle strisce blu in centro città verrà applicato un sovrapprezzo che varia in base alla durata della sosta e che va da un minimo di 0,29 centesimi fino ad un massimo di 1.90 euro. Per il comune il costo del servizio sarà completamente gratuito.

Un nuovo mezzo per la Polizia locale

A margine della presentazione di Easypark l'Amministrazione comunale ha anche consegnato un nuovo mezzo agli agenti della Polizia locale. Si tratta di una Toyota Corolla ibrida costata complessivamente 47mila euro: 20mila sono arrivati direttamente da Regione Lombardia mentre gli altri 27mila li ha messi l'Amministrazione comunale.

Un auto dotata di defibrillatore e cella di sicurezza ovvero di una parete trasparente che separa i sedili anteriori da quelli posteriori, per aumentare le condizioni di sicurezza nelle quali operano gli agenti ed evitare che i trasportati possano aggredirli alle spalle.

La cella di sicurezza

Il mezzo risulta dotato di appositi moduli divisori dell’abitacolo. Delle lastre in materiale plastico separano i sedili anteriori da quelli posteriori e dal bagagliaio, creando così una ‘cellula di sicurezza’. I sedili posteriori sono rivestiti con fodere impermeabili per essere igienizzate con facilità, nonché presentano punti di aggancio con manette di ritenzione da utilizzare in caso di soggetti violenti od autolesisivi. Ma non solo. Sono inoltre presenti cinture con anello blocca manette, oscurati i cristalli posteriori laterali e lunotto posteriore, oltre a venire inibita l’apertura interna delle portiere e l’utilizzo dei cristalli posteriori, con l’intento di evitare al fermato azioni incontrollate.

"Prossimamente abbiamo in mente di dotare gli agenti di un nuovo mezzo - ha aggiunto l'assessore Travascio - Si tratta di una Toyota Yaris Cross ibrida. Il costo del mezzo verrà finanziato completamente dal Comune".

Un primo bilancio della nuova gestione dei parcheggi a pagamento

Durante la conferenza stampa l'assessore Malacrida ha voluto anche tracciare un primo bilancio della nuova gestione dei parcheggi a pagamento, introdotta dallo scorso mese di aprile.