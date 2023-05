Anche le pompe idrovore della Protezione civile arcorese tra gli alluvionati dell'Emilia Romagna

Il cuore grande della Protezione civile di Arcore batte forte per le popolazioni dell'Emilia Romagna duramente colpite dall'alluvione dei giorni scorsi.

Oggi pomeriggio, mercoledì 24 maggio 2023, ben 4 volontari partiranno per le zone del Ravennate al fine di dare una mano concreta nello smaltimento delle acque improvvisamente esondate dai corsi d’acqua naturali all’interno dei territori drammaticamente colpiti nei giorni scorsi.

A confermare l'imminente partenza dei volontari è stato Giovanni Sala, coordinatore della Protezione civile arcorese.

"Proprio stamattina, mercoledì 24 maggio 2023, verso le 11 è arrivata una richesta urgente di volontari per una presenza, nella zona di Ravenna, per la gestione di pompe e idrovore che devono lavorare giorno e notte per smaltire le acque che ancora invadono quei territori - ha sottolieneato Sala - Noi siamo specializzati in questi tipi di operazioni, visto quanto accaduto in città negli anni scorsi. Per questo motivo ben 4 nostri volontari hanno accettato subito di partire. Loro sono Ivan Puleo, Simone Colombo, Roberto Perego e Giuseppe Ravasi. Da quanto ho capito partiranno 10 volontari dalla Brianza, infatti il ritrovo è a Desio, e rimarranno in Emilia per quattro giorni, fino a domenica, quando ci sarà il cambio. Grazie alla loro esperienza potranno essere di fondamentale aiuto per ogni evenienza".