Anche l'onorevole Brambilla in campo per ritrovare Mulan "E' stata rapita e deve essere ritrovata"

L'appello

La Presidente dell'Associazione Leidaa "Per chi ci aiuterà a ritrovarla abbiamo previsto una ingente ricompensa economica"

“La cagnolina Mulan è stata rapita e deve essere ritrovata. Se avete informazioni sulla sua scomparsa potete contattare, anche in forma anonima, la nostra associazione al numero 02-94351244 o via mail a segreteria@leidaa.it. Per chi ci aiuterà a ritrovarla abbiamo previsto una ingente ricompensa economica”.

Anche l'onorevole Brambilla in campo per ritrovare Mulan

A dirlo l’onorevole Michela Vittoria Brambilla presidente della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente commentando la scomparsa della cagnolina Mulan, una femmina di cinque anni di color miele e l’estremità della coda senza pelo, numero di microchip 380260101694650, scomparsa il 16 luglio scorso.

Mulan è la cagnolona di Andrea Rovelli che dal 16 luglio vive tra attesa e speranza. La sua dolcissima Pitbull beige con una macchia bianca sul petto, è scomparsa mercoledì attorno alle 18 nei campi vicino al ristorante "La Bergamina" che si trova ad Arcore, nella frazione di Cascina del Bruno.

Compenso di 5mila euro per chi riporterà Mulan

Il proprietario nei giorni scorsi ha voluto lanciare un appello e si è detto pronto ad offrire inizialmente una ricompensa di mille euro per chi la riporti a casa sana e salva. Cifrà salita nella giornata di oggi, mercoledì 23 luglio, a 5mila euro.