Qualche disagio per i vaccinandi questa mattina, lunedì 26 luglio, presso l'hub vimercatese dell'ex Esselunga.

Ancora code all'hub vaccinale di Vimercate

Sono già diverse decine infatti le persone in coda in attesa di ricevere la propria dose di siero anti covid. Fortunatamente il clima oggi è decisamente più mite rispetto a inizio mese, quando si verificarono analoghi disagi ma in una giornata di forte caldo. Oggi invece, a causa del maltempo delle ultime ore (QUI LE FOTO) le temperature sono decisamente più fresche.

L'attesa prima di poter essere chiamati pare essere abbastanza lunga, circa 40 minuti rispetto all'orario della prenotazione. Oltre alle file fuori dal centro vaccinale, anche all'interno tutte le sedie dell'accettazione sono occupate. I disagi sembrerebbero essere dovuti ad alcuni ritardi nell'arrivo del personale sanitario.

Notizia in aggiornamento