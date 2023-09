Quasi sessanta chilometri di piste ciclabili (di cui 25 esistenti e 35 da realizzare ex novo) per privilegiare la mobilità dolce e unire otto comuni (Arcore, Villasanta, Lesmo, Camparada, Usmate Velate, Carnate, Vimercate e Biassono), con un investimento da quasi 25milioni di euro. Si scrive «Vie verdi veloci», si legge uno studio lanciato nella sua tesi di laurea dal 23enne di Arcore Alessandro Mauri, laureando in Geourbanistica all’università di Bergamo.

Appello a Pedemontana: «Con 25 milioni di euro realizziamo 60km di ciclopedonali in 8 comuni»

Il brillante studente, che sogna un futuro professionale nel campo della pianificazione territoriale, dal mese di marzo, sta svolgendo un tirocinio nell’ufficio tecnico del municipio arcorese e il prossimo mese di novembre discuterà la tesi di laurea, realizzata grazie all’aiuto del suo relatore prof. Emanuele Garda.

Una esperienza, quella nel municipio arcorese, necessaria per il 23enne al fine di ottenere crediti per il raggiungimento della laurea magistrale in Geourbanistica.

«Appena sono arrivato in Comune ad accogliermi c’era il sindaco Maurizio Bono il quale, dopo aver visto la mia passione per l’urbanistica, mi ha proposto di occuparmi di un progetto che poi verrà sottoposto nelle prossime settimane a Pedemontana - ha raccontato il giovane - Attualmente sto anche collaborando con la Graphic school of design dell’università di Harvard poichè sono stato selezionato tra una decina di studenti dell’università di Bergamo per occuparmi di un progetto sulla mobilità dolce, che poi non è nient’altro che quello che sto predisponendo per il Comune di Arcore».

L'idea

Nel concreto Mauri ha ipotizzato un concetto unico e innovativo in tutta Italia: mettere in rete una porzione di territorio, in questo caso ben 8 comuni che circondano Arcore, per collegarli attraverso una rete di piste ciclo pedonali sovra comunali.

«Il progetto si basa sulla necessità, dal mio punto di vista, di creare una alternativa alla Greenway (percorso ciclabile e pedonale di grandi dimensioni, che si estende per 90 km dalla provincia di Varese a quella di Bergamo e che segue quasi parallelamente Pedemontana e dal costo di quasi 51 milioni di euro, ndr), ovvero la principale opera di compensazione prevista dall’autostrada Pedemontana - ha continuato il giovane - Dal mio punto di vista il problema della Greenway è che è rivolta solo al cicloturismo, senza prendere in considerazione il miglioramento della mobilità dolce all’interno dei comuni. Io ho completamente capovolto questo concetto, privilegiando il collegamento delle ciclopedonali con le tre stazioni ferroviarie (Villasanta, Arcore e Carnate) e l’autostazione dei bus di piazza Marconi di Vimercate. Nei mesi scorsi, con l’appoggio dell’assessore Lorenzo Belotti e del sindaco Bono, ho incontrato le varie amministrazioni comunali dei comuni coinvolti nel progetto per capire quali potessero essere le loro esigenze. Successivamente ho tracciato un piano che prevede un mix di piste ciclopedonali realizzate e da realizzare. Ho studiato palmo palmo tutte le strade coinvolte. Ci tengo a precisare che il mio progetto prevede la realizzazione di piste protette e in sicurezza, in gergo in sede propria, per intenderci non disegnate sull’asfalto e promiscue e il più lineari possibili per ridurre i tempi di collegamento».

"Sottoporremo il progetto a Pedemontana"

Per il giovane studente, con una buona gamba, in 9 minuti si potrebbe andare da Carnate a Villasanta (creando finalmente il collegamento tra Arcore e Villasanta bypassando lo svincolo del «Gigante» e tra Arcore e Usmate), in 18 minuti da Lesmo a Vimercate.