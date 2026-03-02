Approda in città il Gruppo Vannacci

A guidarlo Andrea Terraneo (ex Lega e Italexit) e Pierluigi Masiero (ex Fiamma Nazionale).

Il Gruppo Vannacci approda a Meda: Futuro Nazionale, il movimento che fa riferimento al pensiero del generale Roberto Vannacci, ex vicesegretario nazionale della Lega, è arrivato in città.

Nasce anche a Meda il Gruppo Vannacci

«Il progetto, nato per offrire una proposta politica chiara, identitaria e vicina ai cittadini, inaugura una nuova fase di espansione territoriale, trovando nel Comitato 47 della Brianza il proprio motore operativo e punto di riferimento per tutti i sostenitori dell’area – spiegano i promotori – In questo quadro strategico, il movimento annuncia con soddisfazione un importante traguardo: la creazione nella città di Meda del soggetto politico Futuro Nazionale. Un passaggio decisivo che sancisce il radicamento profondo e strutturato del progetto in una delle piazze più significative della provincia».

A guidarlo l’ex Lega e Italexit Andrea Terraneo e Pierluigi Masiero

A guidare questa nuova fase sono Andrea Terraneo, già consigliere comunale nella passata legislatura (prima in forza alla Lega e poi nel Gruppo misto; in vista delle elezioni del 2022 e negli anni successivi era passato a Italexit) e Pierluigi Masiero (ex segretario provinciale per Fiamma Nazionale Monza e Brianza, sezione poi confluita nel movimento di Gianni Alemanno Movimento Nazionale per la Sovranità. Quando il movimento di Alemanno è confluito in Fratelli d’Italia, è rimasto iscritto senza incarichi per due anni, quindi si è presentato alle elezioni del 2022 nella lista di Forza Italia come indipendente). Insieme ad altri membri attivi, nei giorni scorsi hanno ufficializzano il loro impegno all’interno della squadra di Vannacci.

Si coordinerà con il Comitato 47 della Brianza

Questa scelta viene rivendicata come una chiara continuità di prospettiva rispetto al percorso maturato negli anni a Meda, «dove Terraneo, Masiero e i loro collaboratori si sono distinti per una costante attenzione alle istanze del territorio e alla tutela dei valori tradizionali. L’adesione a Futuro Nazionale e il coordinamento con il Comitato 47 della Brianza rappresentano dunque il naturale proseguimento di un impegno già tracciato, ora proiettato verso una dimensione più ampia, capace di incidere sulle dinamiche nazionali e sovracomunali», spiegano da Futuro Nazionale.

Il commento di Elio Berto

Soddisfazione è stata espressa dal referente di Futuro Nazionale per la Brianza, il cesanese Elio Berto, che ha sottolineato come «l’esperienza maturata in Consiglio comunale e la forza del gruppo di Meda siano elementi fondamentali per consolidare la presenza del movimento nell’intera area. L’adesione del gruppo di Meda apre nuovi scenari e rafforza l’azione politica in vista delle prossime sfide elettorali».

NELLA FOTO DI COPERTINA DA SINISTRA ANDREA TERRANEO, ELIO BERTO E PIERLUIGI MASIERO