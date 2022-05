Elezioni a Meda, scende in campo anche Italexit.

Verso il voto

A fine marzo aveva fatto il suo debutto in città, presentandosi al mercato di piazza Dozio. A un mese di distanza il gruppo Italexit Meda ha annunciato di aver preparato una lista per le elezioni amministrative di giugno e di aver già scelto il candidato sindaco: si tratta di Antonino Villante, consulente immobiliare di 27 anni. Se qualche settimana fa, quindi, la formazione che ha come segretario cittadino Cesare Sorgato e che in Consiglio comunale è rappresentata dagli ex leghisti Andrea Terraneo (capogruppo) e Giorgio Taveggia era molto scettica sulla possibilità di partecipare alla competizione elettorale, dato il poco tempo a disposizione, evidentemente deve aver cambiato idea ed è pronta a scendere in campo.

E’ stato proprio il segretario a comunicare che «Italexit Meda ha messo a punto la lista per le Amministrative del 12 giugno candidando come sindaco Antonino Villante, 27 anni, libero professionista in ambito commerciale. La lista vede come componenti di spicco anche i due attuali consiglieri comunali Italexit uscenti: Andrea Terraneo (capolista) e Giorgio Taveggia, persona che vanta grande esperienza in ambito politico e amministrativo». A giorni inizierà la raccolta delle firme a sostegno della lista.

Si profila una corsa a quattro

Se tutto andrà a buon fine i medesi chiamati alle urne potranno esprimere la propria preferenza tra quattro candidati sindaci (salvo che altri si aggiungano in queste settimane): oltre al sindaco uscente Luca Santambrogio, che punta al bis sostenuto da una coalizione di Centrodestra, al candidato sindaco del Centrosinistra, Marcello Proserpio, e alla candidata sindaca del Polo civico, Rina Del Pero, ci sarà quindi anche Antonino Villante e rappresenterà il partito fondato dal senatore Gianluigi Paragone.