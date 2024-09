Apre al Villaggio Snia lo Sportello Sociale della Cgil

Un luogo di ascolto per le persone fragili, gli anziani e le loro famiglie: apre al Villaggio Snia di Cesano Maderno lo Sportello Sociale dello Spi Cgil Monza e Brianza, attivo tutti i mercoledì dalle 9:30 alle 11:30, ospiti nello spazio già dedicato all’Associazione “Diritti Insieme” in via Riccione 21.

Apre la Villaggio Snia lo Sportello Sociale della Cgil

Raddoppia, dunque, la presenza dello Sportello Sociale dello Spi Cgil a Cesano Maderno: oltre al presidio attivo alla Camera del Lavoro di viale Libertà 70, ci sarà un secondo luogo nel quartiere Snia in cui le attiviste e gli attivisti pensionati della Cgil daranno informazioni e orienteranno ai servizi gli anziani, le persone fragili e le rispettive famiglie che avessero bisogno di sostegno sui temi della non autosufficienza, sul diritto alla salute, sull’assistenza socio-sanitaria e sociale.

“Abbiamo fortemente voluto aprire questa seconda ‘filiale’ a Cesano per stare vicini ai tanti cittadini del Villaggio Snia che non riescono a raggiungere la Camera del Lavoro. Pensando soprattutto ai più fragili, i più vulnerabili e alle persone non autosufficienti, come i pensionati soli, ma non solo”, afferma Cosetta Lissoni, segretaria dello Spi Cgil Monza e Brianza e responsabile dello Spi di Cesano Maderno. “La prossimità ai tanti cittadini del Villaggio Snia è stato un tema che la nostra segretaria generale, Anna Bonanomi, ha condiviso con l’assessore Cinzia Battaglia dell’amministrazione del sindaco Gianpiero Bocca – aggiunge Lissoni – e ora siamo felici di poter dire che siamo riusciti a realizzare questa importante iniziativa”. “Accogliere, informare e orientare, sarà la mission dello sportello. Lo Spi Cgil, ascoltando i bisogni, fornisce le indicazioni necessarie a indirizzare l’utente presso enti e uffici competenti, per far valere i diritti di tutti i cittadini”, commenta la segretaria dello Spi in Brianza, che conclude: “Invalidità, quattordicesima, ‘dopo di noi’, bonus, badanti, indennità d’accompagnamento, servizi di assistenza domiciliari, assistenza domiciliare integrata, dimissioni protette, residenzialità, tutela giuridica dei cittadini e tanto altro ancora saranno i temi a cui daremo risposta. Orienteremo sui servizi territoriali e sui servizi che la città di Cesano Maderno mette a disposizione di tutti i cittadini”.

Gli sportelli sono 14 in Brianza

In totale sono quattordici gli Sportelli Sociali dello Spi Cgil attivi in Brianza: a Bernareggio-Carnate, Brugherio, Carate Brianza -Verano, Cesano Maderno, Desio, Lissone, Meda, Monza sede provinciale, Monza Centro, Monza Triante, Muggiò, Nova Milanese e Seregno. Per accedere è sufficiente recarsi in una di queste sedi oppure contattare lo 039 2731132.

Per avere qualche informazione in merito ai temi della non autosufficienza e, in generale, sul diritto alla salute, l’assistenza socio-sanitaria e sociale, è possibile anche consultare il sito www.spicgilbrianza.it e sintonizzarsi sulla web tv dello Sportello Sociale dello Spi di Monza e Brianza per guardare le trasmissioni in cui, divise per materia, vengono fornite indicazioni su come accedere ai servizi sanitari, socio-assistenziali e sociali.