Annunciato nei mesi scorsi, al Villaggio Snia di Cesano Maderno open day per lo sportello di accoglienza sanitaria.

Sportello di accoglienza sanitaria

Nato dalla collaborazione tra Amministrazione comunale, Asst Brianza e associazioni del quartiere, lo sportello di accoglienza sanitaria è ospitato nella sede di Diritti Insieme, in via Riccione. Nasce con l’obiettivo di far conoscere i servizi della Casa di comunità di via San Carlo, di avvicinare gli abitanti del quartiere e comprendere i loro bisogni, fare attività di orientamento e accompagnamento alla fruizione dei servizi territoriali, co-progettare iniziative di promozione alla salute e favorire la presa in carico delle domande.

Sabato l'open day

L’open day del nuovo sportello si terrà sabato 15 giugno nel parco di via Riccione, dalle 15 alle 18: alle 15 l'esibizione di VocinCoro, alle 16 i saluti istituzionali e, a seguire, le associazioni e i servizi della Casa della comunità si presenteranno ai cittadini. Sono previsti anche momenti di informazione, sensibilizzazione ed educazione sanitaria e promozione della salute, con l'illustrazione delle attività che saranno fornite allo sportello. Allo sportello Asst Brianza garantirà la presenza di personale sanitario e sociale ogni martedì dalle 9 alle 13.