Servizi socio sanitari presenti in città: apre uno sportello informativo

Uno Sportello di accoglienza per far conoscere agli abitanti del Villaggio Snia di Cesano Maderno i servizi socio-sanitari attivi in città e in particolare la Casa di Comunità, e svolgere attività di orientamento e accompagnamento alla loro fruizione. Sarà aperto ogni martedì dalle 9 alle 13.

Servizi socio sanitari: apre uno sportello

Il progetto è realizzato in accordo tra l’Amministrazione comunale e Asst Brianza, con la collaborazione dell’associazione Diritti insieme. Lo sportello avrà sede negli spazi di proprietà comunale di via Riccione, già assegnati all’associazione Diritti insieme e ora concessi in uso ad Asst per la realizzazione del Punto informativo salute. Sarà attivato per un periodo

sperimentale di sei mesi.

Orientare i cittadini

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato in quanto contribuisce all’importante obiettivo di offrire ai cittadini, non solo in centro, ma anche nei quartieri, servizi sanitari di qualità - spiega il sindaco Gianpiero Bocca - La salute dei nostri cittadini è una priorità e necessita di politiche innovative e della capacità di fare rete con le altre istituzioni, come Asst, e con le associazioni di volontariato attive sul territorio. Ringrazio i responsabili dell’Azienda socio-sanitaria territoriale per la collaborazione e l’associazione Diritti insieme per la disponibilità. Creare servizi di prossimità nel quartiere della Snia in grado di orientare i cittadini e favorire la presa in carico dei loro bisogni in campo sanitario è un traguardo importante, una risposta concreta ad un’esigenza primaria come quella della salute. La scelta di avviare lo sportello di accoglienza alla Snia nasce da una logica ben precisa ed è relativa alla carenza di servizi sanitari e di medici di base nel quartiere. In questa ottica, come già annunciato, l’Amministrazione comunale è al lavoro per progettare l’apertura di nuovi ambulatori nei locali dell’ex Farmacia comunale per offrire ai cittadini ulteriori servizi e un punto di riferimento sanitario nell’area”.

Un Punto informativo salute