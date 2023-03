Arcore è una città che invecchia: seminario in Villa Borromeo

"Conoscere per decidere. Arcore, una società che invecchia". E' questo il titolo dell'incontro pubblico organizzato per domani mattina, sabato 1° aprile 2023, ad Arcore.

L'inizio dei lavori è fissato per le 9.45 in Villa Borromeo e interverranno, oltre al primo cittadino Maurizio Bono, anche le dottoresse Marzia Caglio, Emanuela Sala e Chiara Respi. Le tre professioniste, che operano all'interno dell'Università degli studi di Milano Bicocca, hanno realizzato una ricerca sulla popolazione arcorese, partendo dai dati demografici.

Parteciperà all'incontro anche la professoressa Laura Pettinato della fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso. L'incontro verrà moderato da Rodrigo Ferrario, giornalista del Giornale di Vimercate e di primamonza.it

"Da un recente report sull’invecchiamento in Lombardia sono emersi tre importanti risultati (Billari et al 2021) - si legge nell'introduzione della ricerca effettuata dalle dottoresse Marzia Caglio, Emanuela Sala e Chiara Respi - In primo luogo, l’invecchiamento demografico continuerà a crescere in Europa almeno fino al 2050. In secondo luogo, l’Italia detiene due primati europei: la percentuale di ultra-65enni sul totale della popolazione e sul totale delle persone in età lavorativa (pari rispettivamente al 22,8% e al 35,7% nel 2019). In terzo luogo, il nostro Paese è sotto la media europea per quanto riguarda sia l’indice di invecchiamento attivo, riguardante il benessere psicofisico/relazionale e la partecipazione alla società e al mercato del lavoro (33,8% il dato italiano e 35,7% la media europea), sia la qualità della vita residua (nel 2018 è di circa 9,5 anni la speranza di vita in buona salute per una persona anziana in Italia, a fronte di 10 anni in Europa; inoltre, nel 2015 il 30,6% degli anziani italiani riferisce gravi difficoltà nello svolgere le quotidiane attività di tipo domestico e l’11,2% nel compiere almeno un’attività di cura della persona, a fronte rispettivamente del 26% e dell’8,8% in Europa)".