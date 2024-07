"Arcore formato famiglia": ecco quali sono le nuove misure a favore dei genitori

L’amministrazione comunale di Arcore punta su politiche di sostegno alla maternità e di incremento demografico lanciando il progetto sperimentale “Arcore formato famiglia”.

Si è iniziato con il 17 giugno con il primo omaggio ai nuovi nati, fortemente simbolico di un nuovo percorso e di una precisa volontà politica. Ora si aggiungono due misure altamente significative mirate alla diminuzione dei costi per la frequenza all’asilo nido a carico delle famiglie.

La prima misura è la richiesta di adesione del Comune di Arcore al Bando regionale “Nidi Gratis” che precedentemente non era mai stato richiesto. Questo comporterà alcuni posti totalmente gratuiti per le famiglie con Isee al di sotto dei 20.000 euro.

"Purtroppo - afferma il sindaco Maurizio Bono questa misura è soggetta alla disponibilità all’adesione da parte delle strutture, e, in questo momento, solo il Nido Peg Perego ha i requisiti richiesti e la volontà di partecipare: si auspica in

futuro una maggiore collaborazione dei diversi nidi privati operanti sul territorio.

"Questa misura è utile, ma non sufficiente al disegno politico. Vogliamo pensare anche alle famiglie medie, a tutte le famiglie, - si unisce l’assessore De Marco- io in quanto donna, mamma e nonna ho sperimentato in prima persona le difficoltà di una lavoratrice a portare avanti un figlio e magari aspirare ad una famiglia numerosa- per questo si è pensato di intervenire con una seconda misura consistente in un contributo molto sostanzioso pari alla cifra di euro 100.000 sull’anno educativo, che verrà erogato a tutte le famiglie richiedenti su base delle diverse fasce Isee che si va ad unire al contributo già esistente dell’Inps in modo da poter calmierare il prezzo della retta mensile per gli asili nido".

"Questo provvedimento - chiarisce il Sindaco - ha un carattere totalmente innovativo rispetto a misure precedenti di modesta entità, con importi annui tra i 15 e i 21000 euro, e vuole indicare la nuova strada che la nostra amministrazione desidera intraprendere, per ora in via sperimentale, e in futuro, si spera, in maniera definitiva. Arcore è una città di anziani, che sono la nostra tradizione e a cui va tutto il nostro affetto, ma le nuove famiglie, i loro bambini sono il nostro futuro e desideriamo anche per loro il meglio possibile"