Arcore, il consigliere comunale Gaye premiato in Puglia come Ambasciatore della pace

Il poeta della pace, così come lui stesso ama definirsi e consigliere comunale di Arcore Cheick Tidiane Gaye continua a fare incetta di premi. La scorsa settimana lo scrittore ha ottenuto dall’Accademia delle Arti e Scienze filosofiche di Bari due riconoscimenti prestigiosi. L’arcorese, infatti, è stato nominato, a Sannicandro di Bari, Ambasciatore della pace e ha ricevuto l’alta onorificenza Coq Brancusi. Quest’ultimo premio gli è stato consegnato direttamente dall’Arcivescovo di Costanza per il contributo di Gaye alla letteratura e per il suo impegno nel promuovere la pace.

"Dedico questo premio ad Arcore"

"Ringrazio l'Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche di Bari, l'arcivescovo e tutte le Accademie (Italia, Mongolia, Argentina e Romania) che hanno voluto premiare il mio impegno - ha sottolineato il consigliere comunale - Dedico questi premi alla mia famiglia, agli amici, alla mia Arcore. Questo riconoscimento rappresenta un'altra distinzione accademica dirmata da diverse accademie: Tomitana di cui l'Arcivescovo è presidente, l'Accademia delle Arti e Scienze Filosofiche di Bari, quella della Repubblica di Mongolia, quella Hispanicoamericana dei Buenas Letras di Madrid e l'Accademia Dmitrie Cantimer".

L'impegno di Gaye per la pace

Nel gennaio 2024 Gaye è stato eletto membro ordinario dell’Accademia Europea delle Scienze e Arti di Salisburgo. Attivista per la pace, si impegna a favore dei diritti umani e per la costruzione della pace. E’ membro del International Peace Bureau con sede a Berlino, un difensore della cultura dell’universalità. Da anni si batte contro ogni forma di discriminazione e per la libertà e l’amore tra i popoli. Le sue opere sono bilingue ed è un amante della francofonia.

Riceve nel giugno 2024 a Foggia il Premio per la pace Narges Mohammadi nell’ambito del Premio Internazionale du Poesia Ciò che Caino non sa. Nei mesi scorsi ha ricevuto anche la nomina di Ambasciatore di Pace direttamente a Thies, la sua città natale in Senegal. L'evento è stato organizzato dalla Global Prosperity and Iniziative peace of Senegal e si è svolto alle Mannufactures Senegalaises des Arts Decoratifs, unica arazzeria dell'Africa nera e luogo fondato da Senghor presso il quale proprio la madre di Gaye lavorava quando lui era piccolo.