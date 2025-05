Arcore non dimentica il sacrificio del maresciallo Sebastiano D'Immè

Il maresciallo era sposato solamente da un anno insieme alla moglie Laura Tentori, con la quale viveva in un appartamento di Arcore. Proprio a due passi da dove, oggi, sorge anche via D’Immè, intitolata al coraggioso Carabiniere. Il cui carattere estremamente buono e generoso, anche nella tragedia, riuscì a emergere come un seme prnto a dare frutto, quello della vita. Già, perché i suoi organi vennero espiantati e donati ad altre persone, proprio come da suo desiderio.

La cerimonia di domenica

Ieri mattina, domenica, dicevamo, nella sala del Camino, una cerimonia molto intima ma suggestiva che ha visto la partecipazione di alcuni rappresentanti dell'Amministrazione comunale (c'era il sindaco Maurizio Bono, il presidente del Consiglio comunale Laura Besana, l'assessore Luca Travascio oltre ai consiglieri comunali Michele Bertani e Pierluigi Perego), della moglie Laura, dell'artista Carla Colombo Sala che ha donato il ritratto, dell'amico Colonello Pantaleo e di una rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri. Il Sindaco ha ricordato l'importanza del valore di uomini che dedicano la loro vita alla sicurezza di tutti. Che Arcore con questo gesto vuole tenere sempre alto il ricordo dei suoi eroi.

"Questa commemorazione serve come promemoria della devozione e del sacrificio che ispirano le generazioni future a vivere con onore e a perseguire i valori per cui i nostri eroi hanno dato la loro vita - ha sottolineato il primo cittadino Bono - Un ringraziamento da parte mia e di Laura, anche a tutte le artiste che si sono messe a disposizione inviando i bozzetti per il ritratto. Tra questi bozzetti la moglie ha scelto quello che più le ricordava Sebastiano".

La settimana della legalità