Arcore, per il prossimo Natale è in arrivo una pista da sci sul pratone della Villa Borromeo

Una discesa da brividi sugli sci o sullo snowtube (il gommone), su una pista sintetica, con vista su Arcore e sulla Brianza. È l’esperienza divertente e unica che l'Esecutivo di centrodestra guidato da Maurizio Bono, nello specifico l'assessorato al Commercio ed eventi finalizzati alla promozione del territorio, guidato da Nicolò Malacrida, sta pensando di organizzare per animare e rendere unico il prossimo periodo natalizio in città.

Certo, per gli appassionati di questo sport, scendere dalla collinetta di Villa Borromeo con gli sci ai piedi non sarà come affrontare la mitica pista Stelvio di Bormio o l'Olimpia delle Tofane di Cortina. Ma già il pensiero di cimentarsi per la prima volta, seppur a spazzaneve, con una discesa su una pista sintetica e avere un primo assaggio delle prossime vacanze sulla neve fa già sognare gli arcoresi.

"Confermata anche la pista di pagginaggio"

"Stiamo ancora definendo gli ultimi dettagli ma l'idea è quella di installare una pista che verrà gestita direttamente da noi in collaborazione con i volontari del Cea - ha sottolienato soddisfatto l'assessore Nicolò Malacrida - Uniremo i due pratoni in maniera da poter creare una struttura che possa accogliere sia coloro che vorranno scendere a spazzaneve, sia coloro che invece si vorranno divertire a bordo dei gommoni. Inoltre è confermata la presenza anche della pista di pattinaggio che l'anno scorso ha richiamato davvero tantissimi grandi e piccini. Nel villaggio di Natale ci saranno anche delle casette prefabbricate che verranno gestite dagli Alpini per il servizio food e beverage. A breve, quando avremo il quadro completo del programma, coinvolgeremo anche i commercianti della città e presenteremo loro tutte le attività che abbiamo in mente per Natale".

Il villaggio, secondo i piani dell'Amministrazione comunale, aprirà i battenti il 7 dicembre e terminerà il 6 gennaio del 2024.

Lo sguardo già proiettato alle vacanze natalizie

Mancano pochi giorni all'inizio dell'autunno e la città è nel pieno clima della festa patronale, la kermesse più importante dell'anno. Ma la notizia dell'installazione della pista nel pratone antistante la Montagnola fa già venire la voglia di inverno. Lo sanno bene i membri del Cea, Club escursionisti arcoresi, che nelle scorse ore hanno lanciato un appello sul loro profilo Facebook alla ricerca di volontari che possano dare una mano per gestire il campo scuola sci.