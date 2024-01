Arcore si prepara ad intitolare uno spazio pubblico a Silvio Berlusconi

Anche Arcore potrebbe presto intitolare uno spazio pubblico all'illustre concittadino Silvio Berlusconi, scomparso nel giugno dello scorso anno.

La richiesta di intitolare una via, una piazza, un edificio o un parco a Berlusconi è stata avanzata in queste ore dai consiglieri comunali di Forza Italia Tommaso Confalonieri e Michele Bertani attraverso una mozione che verrà discussa durante il Consiglio comunale convocato per lunedì 29 gennaio 2024.

La mozione

"Berlusconi è stato un grande imprenditore italiano che la lasciato tracce innovative nel campo della comunicazione, dello sport e della politica italiana - si legge nella mozione - Ha ricoperto per quattro volte l'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri, presiedendo tra l'altro il governo più longevo della storia italiana. Berlusconi è stato membro del Parlamento italiano per sette legislature. Evidenti meriti gli vanno riconosciuti anche nell'ambito della politica estera del nostro Paese e nei rapporti internazionali, che hanno negli accordi di Pratica di mare lo zenit significativo ed emblematico. Il profilo civile, imprenditoriale e potlicio rende evidente l'opportunità di mettere in atto tutto quanto il necessario al fine di tributare a Berlusconi un riconoscimento tangibile".

Uno spazio pubblico in sua memoria