Arcore sott'acqua: ma è solo un'esercitazione della Protezione Civile

Venerdì 24 e sabato 25 marzo Arcore finirà nuovamente sott'acqua. No tranquilli, non è una previsione meteo. Si tratta semplicemente di una maxi esercitazione di Protezione civile che riguarderà tutta la tratta del fiume Lambro e, di conseguenza, gli insediamenti che si trovano a poche centinaia di metri dal letto del fiume.

A partire dall'alba tutti i comuni dell’asta del fiume Lambro saranno coinvolti in un’iniziativa di rilevanza regionale, promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza e dal Comune di Monza. Il coordinamento sarà della Prefettura che si troverà alle prese con un evento alluvionale simulato molto simile a quello registrato sul territorio nel 2002.

Maxi esercitazione ad Arcore

L’obiettivo primario dell’esercitazione, che vedrà impegnati anche i volontari della Protezione civile di Arcore guidati dal coordinatore Giovanni Sala, sarà quello di offrire a tutte le autorità di protezione civile competenti di testare il piano comunale attraverso una verifica dei sistemi di comando e coordinamento, dei mezzi e delle procedure di allertamento, nonché delle misure di messa in sicurezza della popolazione interessata.

Cosa accadrà al "Taboga" e al "Molinetto"?

Sabato mattina tutti coloro che abitano al "Taboga", nel cuore della frazione La Cà, e al "Molinetto", alla Cà Bianca, verranno avvisati dell'imminente fuoriuscita del fiume Lambro che scorre accanto alle loro case. Saranno gli uomini di Sala a coordinare le operazioni di messa in sicurezza degli abitanti. Questi ultimi verranno accompagnati nel campo di accoglienza per gli "sfollati" allestito ad hoc dai volontari.

... e in Largo Arienti

L'Amministrazione comunale e la Protezione civile deciso di introdurre anche un'altra esercitazione ad hoc, organizzata per venerdì sera 24 marzo e che coinvolgerà tutti coloro che abitano nel condominio di Largo Arienti. Si tratta di una zona della città particolarmente soggetta ad allagamenti durante le ultime alluvioni.

"Abbiamo voluto organizzare una simulazione ad hoc che riguarderà i box sotterranei del condominio che si trova in Largo Arienti - ha sottolineato il sindaco Maurizio Bono - Questo perchè notoriamente, durante le ultime alluvioni, questa zona aveva subito molti danni. Per questo motivo i residenti verranno allertati del rischio alluvione e dovranno recarsi nei loro box per liberarli dalle auto. Con i volontari della Protezione civile allestiremo un'area di parcheggio che ospiterà tutti i mezzi dei residenti. Quella di Largo Arienti sarà solamente la prima di tante altre esercitazioni che riguarderanno altre zone critiche delal città".

Alert System, che cos’è?

L'esercitazione di venerdì e sabato sarà l'occasione per testare Alert System. Si tratta di un sistema di allerta che garantisce agli arcoresi la certezza di essere contattati direttamente dai responsabili della Protezione civile in merito alle emergenze sul territorio.

Questo è possibile attraverso un’applicazione gratuita per smartphone e tablet, disponibile in tutti gli store digitali, che informa gli arcoresi anche sulle situazioni quotidiane come acqua non potabile, distacco di energia elettrica, interruzione strade, chiusura scuole. Per facilitare la comunicazione delle emergenze alle persone più anziane o che non dispongono di uno smartphone, il sistema di allerta contatta anche i numeri fissi sul territorio comunale.