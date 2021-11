Iniziative culturali

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini a sostenere il progetto finalizzato alla sostituzione delle 28.000 scandole che ricoprono il simbolo di Desio e della Basilica SS. Siro e Materno.

Dopo le innumerevoli iniziative ospitate al teatro Il Centro (tutte capaci di attirare pubblico, anche grazie alla varietà delle proposte), nel mese di dicembre le iniziative volte a "salvare la cupola" della Basilica di Desio si trasferiscono: saranno alcune chiese cittadine il palcoscenico di concerti di formazioni corali, offrendo un percorso di riflessione e di avvicinamento al Natale.

"Arena in Centro", presentato il calendario di dicembre. Tanti eventi per salvare la cupola della Basilica

Già domenica 28 novembre, nella Basilica SS. Siro e Materno, si esibirà la Corale Bilacus, che torna a Desio con un programma dal titolo ‘Note di Notte’. Il direttore è Isidoro Taccagni. Il successivo fine settimana sarà caratterizzato da un doppio appuntamento.

Si apre venerdì 3 dicembre, alle ore 21, presso la chiesa dei SS. Pietro e Paolo, con il concerto del Laboratorio Corale Giovanile del Coro Città di Desio: il direttore Cristian Chiggiato guida i giovani cantori in ‘Gaudete!’, programma natalizio, ma con spunti innovativi e virtuosismi da non perdere.

Domenica 5 dicembre, invece, alle ore 16.30, presso la chiesa di San Giovanni Battista, spazio alle voci del Coro Alpino Orobica Don Bruno Pontalto, a Desio in un concerto straordinario, l’unico che il notissimo gruppo presenterà in terra brianzola in questi mesi.

Spostandoci alla settimana caratterizzata dal Ponte dell’Immacolata si segnala l’appuntamento di mercoledì 8 dicembre, ore 16.30, nella Basilica SS. Siro e Materno, quando il Maestro Enrico Balestreri proporrà una Meditazione all’organo, valorizzando lo straordinario strumento musicale della Basilica desiana.

Sabato 11 dicembre sarà invece la volta del Coro Santuario del Crocifisso, in un concerto dal titolo ‘O Night Divine!: ore 21, presso la chiesa di San Giovanni Battista.

Domenica 12 dicembre, sempre alle ore 21, ma nella chiesa dei SS. Pietro e Paolo, appuntamento con il Coro Sing a Song in ‘It’s a Christmas Time’.

La chiusura in grande stile di questo fitto programma è affidata al Coro Città di Desio, domenica 19 dicembre, alle ore 21, nella Basilica SS. Siro e Materno.

Obiettivo: sostenere il progetto per salvare la cupola

La rassegna artistica denominata ‘Arena In Centro’ – iniziata addirittura nello scorso mese di agosto con un concerto in Parco Tittoni – si è sviluppata lungo ben quattro mesi, coinvolgendo artisti, gruppi e associazioni del territorio. Come noto, l’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini a sostenere il progetto ‘Salviamo la cupola’, finalizzato alla sostituzione delle 28.000 scandole che ricoprono il simbolo di Desio e della Basilica SS. Siro e Materno. Peraltro proprio in questi giorni sta per iniziare la posa dei nuovi ‘scudi’ di ardesia.

Le manifestazioni sono rese possibili grazie al decisivo contributo della Fondazione Giancarlo Pallavicini. Fondamentale è stato il sostegno di Fondazione Cariplo. Prezioso l’aiuto della Fondazione per la Comunità Monza e Brianza, dell’Impresa Moretto e di BFD I Farina di Desio. Essenziale il supporto dell’amministrazione comunale di Desio e della Regione Lombardia. Senza dimenticare i tanti volontari che da mesi stanno lavorando a questa iniziativa.

Per quanto riguarda il sostegno e le donazioni a favore dell'iniziativa, alla fine del mese di ottobre erano stati raccolti 342mila euro, a fronte degli euro 800mila preventivati.

La mostra la circolo fotografico

A margine di queste iniziative, si innestano anche altre proposte, come ad esempio la mostra fotografica promossa in collaborazione con il Circolo Fotografico Desiano.

Sabato 27 novembre, alle ore 17, è prevista l’inaugurazione della mostra dal titolo ‘Desio, una città che cambia’. Più sotto riportiamo una presentazione dell’esposizione, che resterà aperta nei seguenti orari (dal 27 novembre al 12 dicembre): sabato e domenica e mercoledì 8 dicembre, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16.30 alle 19. Altre esposizioni sono in programmazione per il prossimo anno.