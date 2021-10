Desio

Va avanti L'Arena in Centro, interessanti appuntamenti in arrivo a partire dal fine settimana.

"Salviamo la cupola", raccolti finora 342mila euro, a fronte degli euro 800mila preventivati. Sul fondo della Basilica SS. Siro e Materno a Desio è posizionato un tabellone informativo sullo stato della raccolta fondi del progetto. Gli spicchi della riproduzione grafica della cupola si stanno via via colorando, seguendo il graduale ma costante aumento delle donazioni e delle offerte.

"Salviamo la cupola", prosegue la raccolta fondi

"Salviamo la cupola", esposto in Basilica un "Albo dei Sostenitori": contiene i nomi delle persone, delle aziende e degli enti che - avendo concesso il consenso ad apparire - stanno sostenendo il progetto. Chiunque avesse donato e desidera essere ricordato su questo Albo può rivolgersi alla segreteria parrocchiale. Intanto i lavori nel cantiere proseguono e si sono concentrati sulle sottostrutture in legno, ovvero le parti sulle quali verranno posizionate le nuove scandole in ardesia. Questo intervento sta richiedendo qualche settimana in più rispetto alle previsioni. Finora gli spicchi sistemati sono quattro degli otto che costituiscono il disegno della cupola: si tratta delle parti della copertura maggiormente esposti agli agenti atmosferici, verso nord e nord ovest. Di conseguenza, le scandole rimosse finora sono in condizioni meno buone rispetto a quelle della faccia opposta. Pertanto, la distribuzione avverrà all’inizio del 2022.

Molto apprezzato l'appuntamento con il Cai

Prosegue il programma di appuntamenti dell'Arena In Centro che ha ospitato venerdì, 22 ottobre, una serata dedicata all’alpinismo, in collaborazione con la sezione di Desio del Club Alpino Italiano. Ospite d’eccezione Mario Panzeri, alpinista brianzolo capace di scalare le 14 cime più alte del mondo senza l’ausilio di ossigeno supplementare: è il terzo alpinista italiano e il tredicesimo a livello mondiale ad essere riuscito in questa impresa. Claudio Rovelli ha presentato il volume dedicato ai 100 anni del sodalizio locale.

"Salviamo la cupola", gli appuntamenti del fine settimana

"Salviamo la cupola", venerdì 29 ottobre, alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo, si esibisce il Coro Fior di Montagna, diretto dal Maestro Roberto Gelosa (ore, 21, ingresso 7 euro). Sabato 30 ottobre si torna al teatro Il Centro con il Gruppo Teatro Sonia Bonacina: la compagnia guidata da Giorgio Como proporrà un recital dal titolo «Quatto passi nella speranza» (ore, 21, ingresso 10 euro). Lunedì 1 novembre sarà invece la volta di Giulia Taccagni, mezzosoprano, in un recital canoro che si preannuncia di notevole qualità (ore 21, ingresso 10 euro ). Venerdì 5 novembre si recupera invece lo spettacolo «… d’Altro Canto». Proposto da La Foresta di Arden, rinviato per problemi tecnici lo scorso 23 ottobre (ore 21, ingresso 10 euro). Per ogni evento è gradita la prenotazione attraverso mail teatroilcentrodesio@libero.it, telefonando al numero 0362.626266 oppure direttamente nel foyer del teatro ogni lunedì, ore 17-19.