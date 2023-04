Note colorate che rappresentano l’unicità di ciascuno e corrono su un pentagramma che si snoda attraverso il paesaggio, ognuna messaggera di una riflessione sul significato dell’armonia. Note che si intrecciano con silhouette di persone, per rappresentare le relazioni con gli altri e per ricordare che è compito di tutti sostenere e a volte costruire percorsi solidi e lineari tra le varie differenze. E' l'opera Armonia di differenze.

Armonia di differenze per una comunità sempre più bella

Inaugurata ieri pomeriggio, domenica, a Cesano Maderno, in un momento comunitario di festa e inclusione all’interno della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, l’installazione artistica "Armonia di differenze" resterà esposta al Parco Arese fino al 13 giugno. Opera d’arte condivisa realizzata con la partecipazione attiva dei cittadini e delle cittadine cesanesi (scuole, associazioni, Rsa, oratori) «è nata da Il Mosaico, l’associazione di Giussano che per prima ha ideato questa installazione - hanno spiegato Sara Mariani di Codebri e Ilaria Rossetto de Il Seme - L’idea del Mosaico, che fa parte della Rete TikiTaka, era di rendere l’installazione itinerante sul territorio, e la cooperativa Il Seme, il centro diurno del Consorzio Desio Brianza e Il Sorriso dell’anima hanno deciso di portarla in città".

Le iniziative del pomeriggio all'insegna dell'inclusione

A cornice dell’inaugurazione, una dimostrazione di baskin, l’esibizione dei Rockfeller, il concerto dell’associazione Musica Oltre in Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo e tante altre iniziative, dalla giocoleria inclusiva in compagnia dell’Associazione italiana giocoleria funzionale ai laboratori proposti da Il Tarlo per la lavorazione del legno con il ciclotornio, fino alla merenda a cura dei barman di TikiTaka e al dj set a cura di Freedom Street Radio.

Il tavolo di lavoro Una via per la città

"Questa giornata è frutto del tavolo di lavoro Una via per la città della Rete TikiTaka - Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, con il patrocinio e il contributo del Comune di Cesano (partecipano anche le assessore Cinzia Battaglia, Rosanna Arnaboldi e Martina Morazzi), la collaborazione dell’azienda speciale Consorzio Desio Brianza, dell’associazione Il Sorriso dell’anima e della cooperativa sociale Il Seme" ha spiegato Mariani.

"Credo che una giornata come quella di oggi, capace di fare riflettere anche attraverso l’arte, debba essere un momento di vanto per la nostra città – ha esordito il sindaco Gianpiero Bocca affiancato dai suoi assessori – Sono convinto da sempre che le differenze creano ricchezza e una comunità più vera e più solida e proprio in questa direzione stiamo andando nella nostra attività amministrativa di tutti i giorni e soprattutto nelle politiche che sono accanto alla differenze". Politiche amministrative che cadono "in un terreno molto fertile in cui sono nate competenze e capacità" ha evidenziato il sindaco a proposito dell’offerta di servizi a favore delle persone con disabilità.

Il video per il presidente Mattarella

Non poteva esserci occasione più bella per festeggiare Giovanni Vergani, coordinatore della Rete TikiTaka, insignito pochi giorni fa del titolo di cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella, e per girare un video di saluto da inviare al Capo dello Stato (che ieri era a Monza): «E’ un riconoscimento che va a tutta la Rete e a quello che con grande impegno e passione stiamo costruendo con la convinzione che solo insieme è possibile costruire una comunità più bella» le sue parole, emozionatissimo, tra gli applausi.