I concorezzesi Efrem Fumagalli e Samantha Villa e il monzese Giovanni Vergani premiati dal Presidente Mattarella

Grande orgoglio per i concorezzesi Efrem Fumagalli e Samantha Villa e per il monzese Giovanni Vergani. Nella giornata di oggi, venerdì 31 marzo 2023, i tre brianzoli sono stati ricevuti a Roma dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha consegnato loro le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana.

A febbraio erano arrivate le nomine

Le nomine risalgono allo scorso febbraio, quando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva conferito trenta onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per un’imprenditoria etica, per l'impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell'inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo. Tra questi, come detto, anche tre brianzoli. Il monzese Giovanni Vergani, insignito Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica, e i concorezzesi Efrem Fumagalli e Samantha Villa, nominati Ufficiali dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Giovanni Maria Vergani, 49 anni, di Monza, è stato insignito Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana "per la sua attività di coordinatore di iniziative volte a individuare opportunità e percorsi di inclusione per le persone disabili", si legge nella motivazione riportata sul sito del Quirinale. E' coordinatore del progetto “Tiki Taka - Equiliberi di essere”, ideato nel 2017 per l’inclusione delle persone con disabilità, dalla società cooperativa Novo Millennio di Monza. Efrem Fumagalli, 61 anni e Samantha Villa, 52 anni, di Concorezzo, sono diventati Ufficiali dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana "per aver fondato un’associazione che riunisce famiglie e che offre servizi e laboratori volti a realizzare percorsi di autonomia per i ragazzi affetti da patologie dello spettro autistico". Sono fondatori dell'Associazione Cascina San Vincenzo.

Oggi la consegna ufficiale

La consegna ufficiale dei riconoscimenti è andata in scena oggi, venerdì 31 marzo 2023, direttamente al Quirinale. I tre brianzoli hanno avuto la possibilità di incontrare il Presidente Mattarella, che ha voluto premiare in prima persona questi "eroi del quotidiano", come lui stesso li ha definiti. A condurre l'evento, trasmesso in diretta su Rai 3, è stata la nota attrice Carolina Crescentini.