In attesa del 29 maggio, il giorno della tappa Morbegno – Cesano Maderno del Giro d’Italia, in città continuano il conto alla rovescia e gli eventi del palinsesto Occhio al giro. Ieri mattina, domenica, da piazza Monsignor Arrigoni sono partite la Pink Groavel race, gravellata di 46 chilometri tra le strade della città e i boschi del Parco delle Groane, del Parco della Brughiera Briantea e del Parco del Lura, e la Pink Groavel family, biciclettata per famiglie sulle piste ciclabili cesanesi, entrambe a cura di Groavel e Albybike. Tra i ciclisti al via, salutati dall'assessora allo Sport Rosanna Arnaboldi, anche il presidente del Comitato di tappa, Giuseppe Fontana, presidente della SC Cesano Maderno.

Arriva il Giro d'Italia, sport e solidarietà in tandem

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

“Groavel è nato l’anno scorso, quasi per scherzo tra amici, e oggi siamo al quarto evento dopo quelli di giugno, ottobre e dicembre – spiega Gabriele Amadigi, fondatore con Alberto Sappa e Luca Caffù – La sfida è partire sempre da questa piazza ma riuscire a tracciare nuovi percorsi ogni volta: oggi, ad esempio, trentasei chilometri, il 70 per cento dei quali non su asfalto, saranno una novità. L’obiettivo è raccontare la bellezza degli itinerari che ci sono attorno ai nostri centri urbani”.

Le quote di partecipazione sono state in parte devolute alla Fondazione Veronesi che per il terzo anno, grazie ai volontari coordinati da Chiara Vaghi, è stata in piazza Monsignor Arrigoni, sabato e domenica, per distribuire “Il Pomodoro per la Ricerca” e finanziare la ricerca sui tumori pediatrici. La risposta generosa dei cesanesi non si è fatta attendere: venduti tutti i 250 kit.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Imparare ad andare in bici divertendosi

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Ad aprire il fine settimana all’insegna dello sport la Pink gimkana allestita sabato in piazza Esedra, percorso ad ostacoli in bicicletta dedicato ai più piccoli. I bambini sono stati invitati a superare diversi ostacoli divertenti e stimolanti, così da imparare le regole della strada e migliorare l’abilità in bici. L’appuntamento è stato organizzato da Albybike con il supporto di Groavel, Atletica Cesano Maderno e Alpini e la partecipazione della Polizia Locale, che nel pomeriggio ha spiegato ai bambini il significato dei principali cartelli stradali. Un'iniziativa di Educazione civica che "sarà ripetuta sicuramente", dice Luca Caffù, presidente dell'Atletica.