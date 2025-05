Associazione Arca: nuovo direttivo, all'insegna della continuità e rinnovamento

Mercoledì 7 maggio si sono svolte le elezione per nominare il nuovo consiglio dell’associazione Arca volontari in hospice, che opera a Giussano; il direttivo resterà in carica per tre anni e si occuperà della gestione e delle iniziative promosse dai volontari, guidati, anche per questo mandato da Annamaria Colombo.

Le elezioni il 7 maggio

I volontari dell'associazione Arca che operano in hospice a Giussano, hanno scelto anche per questo mandato, la continuità, ma anche il rinnovamento. Mercoledì 7 maggio si sono svolte le elezioni per il Consiglio direttivo e tante sono state le novità. Il gruppo di lavoro ha scelto di proseguire con continuità nella presidenza, confermando il ruolo di Annamaria Colombo, ma ha anche voluto rinnovare il consiglio direttivo eleggendo nuovi consiglieri.

Gli eletti

Otto i membri nominati: accanto alla presidente Colombo, al suo secondo mandato, ci sarà Mario Caspani, che è stato presidente di Arca fino al 2022, ricoprendo l’incarico per sei anni e che ora torna con il ruolo di vicepresidente. Sono state riconfermate poi come consigliere Ester Mascheroni , Raffaella Barzaghi (con delega alla comunicazione) e Patrizia Camagni (responsabile dei volontari ) mentre fanno il debutto in Consiglio, come new entry, Marisa Brambilla (responsabile del gruppo eventi), Paolo Daniel e Giorgio Bin. Quest’ultimo insieme a Ester Mascheroni sono stati delegati alla formazione. Continuerà poi a svolgere il ruolo di segretario del consiglio, Carlo Canali.

Le prossime iniziative dell'associazione

La nuova «squadra» è pronta ad affrontare questo mandato con grande slancio e tanto entusiasmo. Diversi sono i progetti che l’associazione sta portando avanti, a partire dall’aromaterapia, una novità assoluta per gli ospiti in hospice, avviata dopo un corso di formazione cui hanno partecipato i volontari, poche settimane fa. I «camici arancioni» sono anche al lavoro per i preparativi della Giornata del Sollievo che si svolgerà in hospice il 25 maggio: una domenica di festa per gli ospiti e le loro famiglie durante la quale si svolgeranno anche le premiazioni per il secondo concorso fotografico organizzato dall’associazione. E’ poi in programma per il 22 maggio, in hospice un evento legato al «Maggio dei libri», format promosso dal Comune e dalla biblioteca cittadina; alle 16 Cristina Bertolini con i volontari dell’associazione Arca proporranno «Letture di albi illustrati».

Gli obiettivi della presidente