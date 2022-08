Aule e palestre, a Limbiate lavori in corso nelle scuole. Entro l'inizio dell'anno scolastico in alcuni plessi ci saranno nuove pavimentazioni e rivestimenti

Aule e palestre, a Limbiate lavori in corso nelle scuole

Scuole chiuse, cantieri aperti. Si concentrano nel periodo estivo i lavori di manutenzione nei plessi di Limbiate, in modo che alla ripresa delle lezioni alunni e insegnanti possano ritrovarsi in un luogo sicuro e bello da vivere. Tra i lavori in corso, alla primaria Don Milani di via Cartesio si sta procedendo con il rifacimento della pavimentazione delle aule: rimosso il vecchio pavimento, sarà sostituito da una nuova superficie in linoleum, materiale igienico, resistente e adatto agli ambienti scolastici.

Nuovi rivestimenti in tre palestre

Cantieri aperti anche in alcune palestre: entro settembre saranno completati i nuovi rivestimenti nelle palestre delle scuole di via Leonardo da Vinci, via Pace e via Giotto. I lavori in corso sono finanziati da fondi del PNRR, la finalità dell'intervento è garantire spazi adeguati non solo agli studenti, ma anche alle associazioni sportive limbiatesi che utilizzano le palestre scolastiche.