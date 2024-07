Minimoto, Noah Gatta punta all'europeo. Il giovanissimo centauro di Limbiate attualmente è terzo in classifica nel campionato italiano

Noah Gatta punta al campionato europeo

Dopo un importante secondo posto nella terza tappa del campionato italiano, Noah Gatta di Limbiate è già proiettato verso il campionato europeo che si disputerà ai primi di agosto nella Repubblica Ceca.

Terzo in classifica

E' un'estate intensa per il 12enne campione di minimoto, già detentore del titolo nazionale. Sul circuito "Le Querce" di Cascia, in provincia di Perugia, era terzo in griglia di partenza e terzo pure nella sprint race del sabato. Dopo un'ottima prestazione in gara 1 e gara 2 si è aggiudicato il secondo gradino del podio a fine giornata, conservando ben saldo il terzo posto in classifica ma dimezzando il distacco dal primo.

Continua la preparazione

Conclusa la terza tappa italiana, Noah si è subito concentrato sulla preparazione al campionato europeo, sempre sotto la guida dell'istruttore Ivan Rastelli che lo ha accompagnato fin dall'inizio nel suo percorso in minimoto. L'europeo si disputerà il 2, 3 e 4 agosto in Repubblica Ceca.