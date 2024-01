Auser cerca nuovi volontari a Cornate per assistere le persone più fragili

Auser Filo d'Argento del Meratese e Comune di Cornate d'Adda chiudono positivamente il terzo anno di collaborazione. Un anno che ha visto i 17 volontari dell'Associazione sempre attivi nei confronti della popolazione più fragile, con attività di sostegno e assistenza (anche a distanza).

Auser cerca nuovi volontari a Cornate

Nel corso del 2023 i volontari dell’associazione sono stati attivi in particolare nel sostegno alla popolazione più fragile, percorrendo 41.015 km, per un totale di 2.098 servizi, impegnando gratuitamente 4.250 ore del loro prezioso tempo, dando così sollievo alle famiglie che devono prendersi cura delle persone anziani o disabili.

Un impegno davvero importante, ma che non basta a soddisfare le numerose e sempre in aumento richieste di aiuto - fanno sapere da Auser. Per questo l'Associazione cerca nuovi volontari, autisti e accompagnatori, che possano dedicare un po’ del loro tempo libero a chi ha necessità.

Presto arriverà una nuova volontaria

Presto una nuova volontaria, conosciuta grazie alla presenza di Auser al mercatino natalizio di Cornate, darà una mano nell’accompagnare i ragazzi disabili presso il centro diurno. Speriamo possa essere da esempio ad altri cittadini cornatesi volenterosi.

"Abbiamo bisogno di voi! Donare il proprio tempo a chi ha bisogno gratifica e dà molte soddisfazioni. Bastano poche ore alla settimana" - rimarcano da Auser Filo d'Argento del Meratese.

Il servizio di telefonia sociale

Non solo accompagnamento, per la cittadinanza cornatese over 74 è attiva la telefonia sociale, in convenzione con il Comune, che viene svolta dalle volontarie del Filo d’Argento una volta a settimana. Nel 2023 sono state effettuate 410 chiamate ai 16 utenti in compagnia telefonica impiegando circa 280 ore di volontariato. Il tanto tempo trascorso al telefono evidenzia la necessità degli anziani di socializzare e di non sentirsi soli, in tal senso la telefonia sociale è un’attività fondamentale.