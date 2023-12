L'Albero di Natale di Colnago dedicato alla memoria della "fatina" Gloria

Un Albero di Natale davvero molto significativo. E' quello realizzato dagli "Amici dell'Albero" di Colnago, che venerdì hanno svelato l'edizione 2023 di un'installazione diventata ormai un vero e proprio punto di riferimento (non solo a Cornate). Quest'anno l'associazione ha deciso di rendere omaggio alla giovane Gloria Cantù, scomparsa lo scorso aprile a soli 31 anni.

Un pomeriggio magico, trascorso all’insegna della meraviglia e del ricordo. Venerdì l’associazione "Amici dell’Albero" ha svelato ufficialmente lo splendido albero di Natale realizzato, come da tradizione, nel cuore di Colnago. Un appuntamento che si rinnova ormai da dodici anni e che ogni volta riesce a stupire ed emozionare. La struttura, alta oltre dieci metri, è stata illuminata nel tardo pomeriggio dell’Immacolata, durante una cerimonia molto toccante. L’edizione 2023 dell’Albero, infatti, porta con sè un significato molto particolare.

"Ad aprile si è spenta a soli 31 anni Gloria Cantù, ragazza di Agrate la cui famiglia era però originaria di Colnago - spiegano gli organizzatori - Ha lottato per tutta la sua vita contro la malattia, cercando però di trasmettere sempre un messaggio positivo. Era come una fata venuta tra noi dal mondo delle fiabe per provare a insegnarci qualcosa. Nel 2019 avevamo realizzato un Albero costruito con tante farfalle, sostenendo la ricerca contro la fibrosi cistica. Quest’anno abbiamo voluto ricordare Gloria inserendo una fatina su uno dei lati dell’Albero: è come se oggi fosse qui con noi".

"L'Albero di Colnago si trasforma quest'anno in una "casa delle fiabe", avvolgendoci in un'atmosfera che riaccende la magia dell'infanzia, un tempo in cui la purezza dell'ingenuità rendeva il Natale ancor più straordinario. Guardate sopra la finestra, dove una fata speciale fa capolino. Il suo nome è Gloria, una presenza magica che ha condiviso la nostra realtà per ben 31 anni, camuffata da umanità ma emanante un fascino incantato, un'aura magica palpabile nel suo sorriso e nelle sue parole", hanno spiegato gli organizzatori nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'albero, posizionato come sempre davanti alla chiesa parrocchiale.