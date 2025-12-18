Auxologico apre una nuova struttura poliambulatoriale e diagnostica di eccellenza a Cesano Maderno.

Auxologico approda a Cesano Maderno

La Fondazione Auxologico IRCCS, ente no profit di ispirazione cattolica e punto di riferimento nel panorama della sanità e della ricerca biomedica italiana, annuncia un importante investimento sul territorio di Cesano Maderno con l’acquisto dell’immobile precedentemente occupato dal supermercato Lidl lungo la strada Statale dei Giovi. L’obiettivo è la realizzazione di una nuova e moderna realtà sanitaria poliambulatoriale dotata di apparecchiature diagnostiche di alto livello tecnologico.

Sinergia con il territorio e la rete Auxologico

Il presidente di Auxologico, Mario Colombo, ha formalmente espresso all’Amministrazione comunale la volontà di operare in stretta sinergia con le strutture sanitarie pubbliche del territorio. La nuova sede di Cesano Maderno si integrerà nella vasta rete di Auxologico, già presente in Brianza con il centro diagnostico, di riabilitazione e medicina dello sport di Meda, e il centro di ricerca e tecnologie biomediche di Cusano Milanino, oltre alle numerose sedi ospedaliere e ambulatoriali nell’area milanese e non solo.

Colombo: “Servizi all’avanguardia e facilmente accessibili”

“La nostra missione è offrire servizi sanitari all’avanguardia, attenti alla persona e facilmente accessibili. La struttura di Cesano Maderno sarà moderna, attenta all’ambiente e accogliente,

pensata per il paziente a partire dalla facilità di accesso e parcheggio, e vedrà l’impiego di personale sanitario che condivide pienamente i valori della Fondazione Auxologico,”, ha dichiarato il

Mario Colombo.

Il plauso dell’Amministrazione comunale

L’iniziativa ha ricevuto il pieno sostegno e apprezzamento da parte dell’Amministrazione di Cesano Maderno. Il sindaco Gianpiero Bocca ha dichiarato:

“L’apertura di una nuova struttura sanitaria migliora e potenzia la qualità dei servizi rivolti ai cittadini. Accogliamo con soddisfazione e orgoglio, dunque, la scelta di Auxologico, fondazione conosciuta e affermata nel panorama sanitario nazionale, di investire nella città di Cesano Maderno. L’insediamento di questa struttura medica è un chiaro segnale che la nostra città cresce e si sviluppa, sapendo attrarre eccellenze e realtà consolidate. Il Centro Auxologico, inoltre, aprirà nei locali dell’ex Lidl in via Nazionale dei Giovi rigenerando un’ampia area al momento non sfruttata e che diventerà un polo di riferimento per la comunità cesanese e brianzola. Come Amministrazione comunale, sin dai primi momenti in cui Auxologico ci ha manifestato l’intenzione di dare vita ad una sua nuova realtà, abbiamo immediatamente compreso l’importanza dell’iniziativa supportando l’iter necessario, in particolare con il lavoro svolto dall’assessore all’Urbanistica Massimiliano Bevacqua. Questo importante progetto privato andrà a integrarsi con le altre misure da noi introdotte per potenziare l’offerta sanitaria sul territorio, aggiungendosi ai presidi pubblici come le Case di Comunità, le farmacie comunali e gli ambulatori Medici che, come Amministrazione comunale, abbiamo sempre sostenuto e incentivato con provvedimenti concreti”.

L’impegno di Auxologico per la prevenzione e la ricerca

Auxologico intende connotare la sua presenza a Cesano Maderno con un forte ruolo di promozione della cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita, un tratto distintivo in tutti i territori in cui opera. Saranno promosse iniziative gratuite rivolte alla cittadinanza e alle scuole. Auxologico è riconosciuto dal 1972 come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), un riconoscimento nazionale che attesta l’alto impegno nella ricerca biomedica e nella formazione del personale, garantendo così diagnosi e terapie sempre aggiornate e personalizzate al servizio sanitario.

I prossimi passi

Una volta acquisite le necessarie autorizzazioni comunali, Auxologico avvierà immediatamente i lavori di riqualificazione, che si stima richiederanno circa 8-10 mesi per la conclusione.