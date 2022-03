attivita' della sezione

Lo scorso anno ha segnato il quarto miglior risultato nella storia della sezione: superate le mille donazioni

Avis di Nova Milanese, 2021 promosso a pieni voti. Lo scorso anno ha segnato il quarto miglior risultato nella storia della sezione: superate le mille donazioni

Avis di Nova Milanese, 2021 promosso a pieni voti

Promosso a pieni voti, nonostante il momento difficile che, in particolar modo il mondo dell’associazionismo, ha dovuto affrontare in questi due anni a causa della pandemia. Va in archivio così il bilancio del 2021 dell’Avis di Nova Milanese. Il rendiconto dell’attività è stato illustrato dal presidente Aljoscia Cornelli: bilancio positivo perché si trattato del quarto miglior risultato come donazioni nella storia dell’Avis Nova. "Siamo tornati a superare quota 1000 come raccolta, chiudendo l’anno con 1027 sacche di sangue, plasma e donazione multicomponent - spiega Cornelli - Un risultato, nonostante le tante “assenze o rinvii” causa quarantene o positività al Covid che premia il grande lavoro di donatori e volontari. Grazie infinite per quanto è stato fatto nel corso del 2021".

I numeri della raccolta di sangue e plasma

Nella fattispecie, guardando ai numeri, le donazioni dei novesi si sono così concretizzate: 277 sacche di sangue raccolte a Desio, 122 a Monza, 232 a Limbiate, 18 presso emoteca, 19 sacche di plasma a Monza, 355 a Limbiate, una in un’altra struttura, tre raccolte multicomponents a Monza. "Il nostro miglior risultato risale al 2011 con 1083 donazioni. Nel 2012 erano state 1034, nel 2010 erano state 1029, nel 2021 sono state 1027" ha ricordato il presidente. Guardando ai donatori, ci sono state 67 persone che non hanno donato lo scorso anno. Sono state invece 207 le persone che hanno effettuato almeno una donazione, 141 i donatori che hanno donato due volte, 71 i donatori con tre, 33 con quattro, 13 con cinque, 6 con sei, due con sette donazioni, una con otto, due con 10, una con 11, tre con 12 e ancora tre con 13 donazioni.

Aumentate le donazioni

"Numeri che, se confrontati con gli anni scorsi, mostrano un miglioramento, un aumento di donazioni per donatori – ha spiegato ancora Cornelli - Per esempio la differenza tra 2020 e 2021 sul numero di donatori che non hanno donato si è molto ridotta. Questo grazie al progetto pilota dell’Avis MB, cui abbiamo aderito, del servizio di chiamata: passato il tempo dalla precedente donazione, una chiamata di cortesia ricorda la possibilità di prenotare la donazione. Questo servizio ha invogliato molti che, presi dalle faccende quotidiane, arrivavano a far slittare la prenotazione".

I progetti di quest'anno

Ora l’attenzione è concentrata sull’anno in corso: in agenda ci sono l’attività di sensibilizzazione in piazza, la consegna alla città del decimo defibrillatore che verrà donato al centro sportivo di via Brodolini. Questa donazione sarà dedicata a Carmelo Di Miceli, ex presidente di Avis Nova morto a settembre.