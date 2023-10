Avis Seveso in cerca di nuovi donatori

La sezione Avis di Seveso cerca nuovi iscritti: domenica 22 ottobre sede aperta per la giornata d'iscrizione.

Avis Seveso: porte aperte alle iscrizioni

Domenica 22 dalle 9.30 alle 12 la sede di largo Volontari del Sangue sarà aperta per una giornata dedicata alle iscrizioni. L'associazione è sempre in cerca di nuovi donatori di sangue e plasma e ha deciso di organizzare una giornata per sollecitare la gente ad iscriversi o comunque anche solo per chiedere informazioni.

"C'è sempre bisogno di nuovi donatori perché c'è sempre bisogno di sangue e plasma. Cerchiamo di sensibilizzare la cittadinanza e far capire quanto sia importante donare" sottolinea la presidente Gloria Cipolla.

Nuova iniziativa con i panificatori

A partire da lunedì 16 ottobre, la sezione sevesina di Avis ha deciso di riproporre un'iniziativa che già era stata attivata in passato. Il gruppo ha infatti consegnato ai panificatori cittadini un gran numero di sacchetti alimentari sponsorizzati dalla stessa sezione.